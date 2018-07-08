張庭瑚兩點登銀幕 羞嚷放太大了

2018年07月08日 04:10 中國時報 潘鈺楨 專訪

27歲男星張庭瑚首度擔任電影男主角，在國片《切小金家的旅館》飾演高中生「切小金」，為了造型需求他染金髮，必須漂髮4次，漂到頭皮、毛囊都灼傷，拍片期間兩個月又得補染，搞到髮根脆弱，時不時就斷掉，只好求助醫生，最後靠搽藥以及用生髮洗髮精才改善狀況。

除了染髮，張庭瑚還為電影「獻身」，一幕泡湯戲他豁出去，直接打赤膊露兩點上陣。拍攝時他泰然自若，當成「去游泳池的概念」，反倒是拍完之後在大銀幕上觀看，那「兩點」數倍放大，才讓他覺得很害羞，「真的放太大了！」

幼年失怙 同感切小金

他擔綱男主角，坦言有壓力，與他同年的柯震東、王大陸都已有代表作，反觀他當年因選擇服兵役放棄《我的少女時代》男主角。談到這些過往，他不覺得可惜，當年他決定沉澱自己，先完成義務再打拚事業，後來看到《少女時代》的好成績也替他們開心。現在只希望把電影拍好，帶給觀眾不一樣的作品，他說：「會在乎票房啦，但沒有要跟哪一部或誰比較。是你的就會是你的，不是你的就不會是。」也認為如果當年演了《少女時代》，說不定就無法遇到切小金這個角色。

切小金從小驟失雙親，張庭瑚自己則是10歲時飛官父親意外因公殉職，這讓他不用刻意揣摩就能感同身受角色，「看到劇本的時候盡量抑制不哭，在片場也跟導演說不要跟我講戲，一講我就會崩潰。」電影中切小金最後完成父母願望，對他而言，也希望能跟切小金一樣，或許有一天站在金馬或金鐘典禮上，讓父親為他感到驕傲。

(中國時報)