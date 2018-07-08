《高年級姐妹會》4影后放浪搞笑

2018年07月08日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

電影《高年級姐妹會》邀請黛安基頓（Diane Keaton）、珍芳達（Jane Fonda）、甘蒂絲柏根（Candice Bergen）以及瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）4大傳奇女星同台飆戲，該片描述4位相識了大半輩子的熟齡女子，在讀書會看完《格雷的五十道陰影》情慾小說後，從此顛覆她們過往對人生的看法，4人平均年齡超過72歲，在片中嗨起來依舊人來瘋，玩笑尺度無極限。

拿過奧斯卡金像獎、金球獎和英國金像獎的三金影后黛安現實中也沒在顧形象，日前上《吉米基墨脫口秀》宣傳時竟重現電影橋段，大吻主持人吉米基墨，還吐槽對方吻技太生硬：「你太硬梆梆了！」

劇本量身定作

該片劇本是為黛安基頓和珍芳達量身定作，導演比爾霍爾德（Bill Holderman）刻意將角色取為同名「黛安」和「珍」，先成功擄獲黛安的心，她滿意地說：「名字叫黛安對我來說很重要，讓我在看劇本時能立刻融入其中，跟著角色走！」

但珍芳達一度認為劇本不夠成熟婉拒演出，原本比爾已想放棄，但共同編劇艾琳希姆斯（Erin Simms）堅持為她再三修改，終於讓影后第2次讀完劇本後點頭說：「我加入！」比爾感激表示：「電影的成功都要歸功於她們4位影后，我只是在旁邊確認攝影機的方向沒錯，其餘就是站在一旁見證魔法的誕生，我想不到比我更幸運的導演了！」該片13日上映。

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(中國時報)