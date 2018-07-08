臺灣服務業大評鑑 和泰汽車5連霸

2018年07月08日 04:10 中國時報 報導郭隆富

TOYOTA台灣總代理和泰汽車榮獲《工商時報》2018年「臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀，《工商時報》已於3日舉辦「2018臺灣服務業大評鑑」頒獎典禮，主辦單位邀請副總統陳建仁出席頒獎，表揚來自不同服務業種的得獎企業。

「臺灣服務業大評鑑」已邁入第7屆，今年是由國際SGS認證的神祕客實地訪查全台灣上百家服務企業，透過層層嚴格標準，於33大行業中篩選出「台灣NO.1」的企業頒發金牌獎。和泰汽車代理之TOYOTA品牌，從眾多豪華車品牌強力競爭中脫穎而出，勇奪「汽車賣場」類別金獎，也是和泰連續第5年得獎，服務品質持續獲得肯定。

透過《工商時報》的神祕客調查回饋指出，TOYOTA展場環境清新明亮，顧客進門即倍感舒適；車輛展示區、顧客接待區皆能保持乾淨清潔，廁所擺設裝置藝術品令人耳目一新。

展示空間明亮貼心獲肯定

展示現場更備有免費充電處及兒童遊戲室等貼心設置，服務人員親切有禮，態度積極且展現自信與專業；面對顧客提出抱怨時，能第一時間致歉回應，並說明後續改善作為及積極尋求補償方式，給人良好感受。

和泰汽車自2012年起打造TOYOTA第三代據點，從顧客及一線人員的角度思考，重新規畫據點空間機能、軟硬體設施與服務流程，以貼近新世代消費者需求、兼顧顧客及員工滿意，預計2019年底完成全台109個營業所、122個服務廠升級工程。今年起也在全台展間導入最新VR虛擬實境技術，創造獨一無二的安全模擬體驗，搭配65吋4K超高畫質顯示器呈現車款資訊，帶給消費者前所未有的新世代展間體驗。

(中國時報)