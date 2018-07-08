HYUNDAI SANTA FE推大7人旗艦版

2018年07月08日 04:10 中國時報 報導郭隆富

為歡慶HYUNDAI SANTA FE榮獲2018年美國IIHS撞擊測試Top Safety Pick+最高安全殊榮，HYUNDAI汽車本月推出「SANTA FE大7人座安全旗艦版」，升級AVM環景輔助、BSD盲點偵測警示、LCA車道變換後方警示、RCTA後方交通警示、FCW前方碰撞警示以及LDWS車道偏移警示等6大主動安全科技，限時優惠價119.9萬回饋給講求大空間使用與安全的買家。

秉持HYUNDAI造車安全的最高標準，SANTA FE大7人座安全旗艦版車體透過高張力鋼材打造，能有效吸收前後撞擊力、減少碰撞衝擊，除基本全車配置7具SRS安全氣囊、VSM整合式車身動態管理系統、TPMS胎壓偵測警示系統、DBC陡坡緩降輔助系統、HAC上坡起步輔助系統之外，本月入主再升級6大主動安全科技，讓行車安全達到滴水不漏的境界。

現代汽車7月主打「安全至上 豪享送」專案，針對暢銷國產車款不分等級升級BSD盲點偵測警示、LCA車道變換後方警示、RCTA後方交通警示、FCW前方碰撞警示及LDWS車道偏移警示等主動安全科技，更提供「低頭款 低月付」高額購車優惠，搭配政府舊換新5萬元汰換補助，讓消費者能以54.9萬起的售價將暢銷中型房車ELANTRA開回家；同時IONIQ hybrid油電車推出限時99.9萬優惠價，詳洽全國HYUNDAI展示中心。

(中國時報)