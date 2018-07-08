第27屆時報金犢獎 量子創意發光

2018年07月08日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

青年創意奧斯卡獎 「時報金犢獎」是全球廣告設計傳播相關大專院校師生最重視與必定參加的創意比賽。今年邁入第27屆，主題「量子創意學」， 寓意著想像力就是一切。金犢獎今年吸引了兩岸三地1141所學院、百萬師生參與，同時也在全球共68所學校舉行校園分享會。

今年金犢獎於6月23日在新北市政府大禮堂舉行頒獎典禮，除了23個設計獎項外，本屆增加入圍作品網路人氣獎，並由中天主播張雅婷、簡志豪主持，旺旺中時集團副董事長胡志強、新北市長朱立倫、TAAA台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文等人也到場致詞並頒發獎項。

黑龍江大學生抱走最大獎

本屆報名件數創新高，超過5萬多件優秀的作品報名，最後經過兩岸初審，台北、北京接連評選約7500件入圍作品，再於11日至17日至吉林複決審選出金銀銅最佳新人獎及金犢最大獎金15萬元得主。最終，由黑龍江大學的學生奪得大獎，抱走15萬元。

本屆多達23個策略單，有老字號的牛頭牌沙茶醬傳香一甲子、晶碩光學平面廣告設計、樹德科技大學公益廣告─幼吾幼以及人之幼、保生大帝文創商品設計、旺旺集團公益廣告現代24孝、武漢長江之城市海報設計、武漢農創園區形象廣告設計、富堡Feelfree衛生棉形象廣告設計、東方設計大學、水神健康生活概念、北京臺灣會館、統帥電器、I DO品牌設計、夏朵品牌、自然堂一瓶肌、永和豆漿、拉卡拉、MOMO、旺旺商品微視頻、公共藝術裝置作品、吉林市冰雪文化、關注山村幼兒早期教育公益廣告設計等等。

金犢創意節結合冰雪文化

時報金犢獎頒獎禮6月28日移師北京大學舉行。大陸地區500多位得獎師生與會，出席活動的嘉賓包括北京大學新聞與傳播學院書記陳剛、中國商務廣告協會會長李西沙、臺北市代理商業同業公會理事長鄧博文等。年度最佳學校由魯迅美術學院、廣東華僑職業技術學院獲得。年度最佳金犢獎由黑龍江大學雷雯雄和李銳的MOMO形象廣告《一起陪伴 來自星星的孩子》獲得。

每年金犢獎總決審的同時，會結合地方文化舉辦「金犢創意節」，第27屆金犢創意節結合冰雪文化在吉林省長春市、吉林市及長白山舉辦，由旺旺集團副董事長胡志強先生帶領60餘位創意大師齊聚，並與吉林省省委書記巴音朝魯，吉林省省長景俊海進行會面。

(中國時報)