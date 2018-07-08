開運珈琲醒腦 父親節預購起跑

2018年07月08日 04:10 中國時報 報導黃詩芬

父親節的腳步逐漸接近，有沒有一種禮物，不僅經典、香醇、美味，又可以讓爸爸感受到你的心意，天天開運又開心呢？今年在國際食品展上大放異彩的全球商業網公司新品「開運珈琲」系列，即日起至7月20日推出早鳥優惠預購，任選2盒可享699元優惠，詳情請上粉絲團（www.facebook.com/lucky8coffee.tw），或上網（shop.lucky8coffee.com/#）。

全球商業網營運總監詹國秀表示，咖啡在現代人的生活中不可或缺，一杯咖啡不僅喚醒朝氣，提神愉悅的香氛，也可以帶來開心的好心情。「開運珈琲」在這個基礎上，更添加了「幸運」、「開運」的意涵，可以鼓勵自己或祝福別人，不管做什麼事都無往不利，隨時隨地灌注滿滿的正能量！

機能咖啡香醇養生

詹國秀推薦，具話題性的「草本美體機能咖啡」，以頂級藍山咖啡為基底，加入朝鮮薊、瑪黛與菊苣三種著名的藥食同源草本植物，以完美比例融合，既保留藍山咖啡細緻高雅的香氣，又有天然藥草的協同作用，最適合送給長期外食、熬夜、應酬、飲酒過量與容易疲勞的爸爸，幫助維持消化道機能，促進新陳代謝，養護體內代謝淨化功能。

同步推出「如意烹」烹飪名家食譜醬包／濃湯優惠活動，任選五菜一湯特價299元，任選十菜一湯特價599元，每包包裝上均附QR CODE，可上網參考程安琪老師親自示範的烹飪教學，有樣學樣輕鬆在家做出名家水準的經典美味，招待爸爸度過一個心意非凡、永難忘懷的父親節。

(中國時報)