2018年07月08日 04:10 中國時報 報導吳恩華

e便利通清潔保全網環境維護服務全方位。

忙碌的現代人，回到家中想擁有乾淨的生活環境，卻分身乏術；常常出差不在家，家人居家安全需要顧卻無能為力。e便利通清潔保全網能幫您找到在地合適的清潔公司及保全公司讓您無後顧之憂全力去打拚自己的事業。

點開e便利通清潔保全網裡面應有盡有，舉凡清潔服務、清運、除蟲消毒、通水管馬桶、器材買賣、保全服務等，這些生活中常會遇到的疑難雜症e便利通統統幫您解決。整合全台各地最新、最完整的家事清潔公司、清運公司、消毒公司、保全公司。服務資訊、分類清楚、一目了然。無論是水塔清洗、水質檢驗、水管清洗。機關、學校、社區、大樓、住家、辦公室清潔維護。消毒除蟲殺菌、地板打蠟、園藝植栽修剪、廢棄物處理等等一次解決您居家環境整潔的需求。

使用者只要開啟手機定位，並點選想要搜尋的服務內容，系統立即列出最近的店家資訊，省去瀏覽各網站，有效提供消費者最新、距離最近的服務。立即體驗e便利通清潔保全網的行銷通路，及做個聰明的消費者。

更多資訊盡在e便利通（benliton.com/clean/index）。刊登服務專線：0800-231-281，e-mail：service@

benlion.com。

(中國時報)