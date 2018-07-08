陳百忠 催生藏傳佛教藝術博物館

2018年07月08日 04:10 中國時報 報導何志平

《大日如來》，紅銅鎏金，47公分，15世紀。（卡廬文化提供）

陳百忠堪稱是全球最頂級的私人藏傳佛教藝術品收藏家。（卡廬文化提供）

藏傳佛教在台灣風行多年，或信仰，或收藏，或有心人推廣，不論何種角度，著實讓藏傳佛教從藝術、教義，乃至各種佛造像逐漸生根茁壯。初夏的午後，走訪台灣藏傳佛教藝術教父級人物，卡廬文化負責人陳百忠的藏品寶庫，近距離目睹千百年絕美的佛教文化，深刻體會藏傳佛教的藝術之美。

大學讀的是音樂，陳百忠90年到西南地區進行少數民族田野調查，99年在成都與八邦寺活佛白瑪多昂仁波切成立卡廬唐卡畫室，藏傳佛教藝術珍品收藏逾1300件，幾乎是全球私人最頂尖的藏家。這樣的際遇是巧合，更是冥冥中的註定。

陳百忠說，小時候常在附近的糖廠圖書館看書，對三島由紀夫的作品《金閣寺》尤為深刻，再加上國高中不少學長接觸佛教文化，在他們的影響下堆累對佛教的因緣。他說，大學畢業創辦唐山樂集，推廣國樂也因緣際會成為開闢梵樂的先驅。後在成都時期開始接觸藏民，發現他們經常拿些藝術品在賣，本來就有收藏古董雅好的他，便開始關注藏傳佛教的藝術。陳百忠說，這20年來全心投入收藏和研究藏傳佛教，現在的志願是在台灣成立藏傳佛教藝術博物館，把這麼美麗的、具藝術性和精神內涵的藏傳佛教文化流傳下去。

從《寂靜與忿怒》看藏傳佛教

從對佛教文化的純粹興趣，到成為知名的研究學者，《寂靜與忿怒》這本書應該是轉折點。陳百忠說，2000年接受一位企業朋友的委託，想把他收藏的佛像出本大型巨作，前後找了二位專家，花了二年時間，始終沒寫出來。陳百忠想既然答應人家，只好自己撩下去吧！沒想到這檔事足足花了他二年半的時間，當時幾乎足不出戶。他說，當真正進入研究領域才會發現，若是零碎的事件或許可以當作期刊文章撰寫，但書強調的是流傳有序、引經據典，而西藏文化是沒有系統化、具信度的史實可以參照，神話和歷史在透過上一輩口述或野史流傳下來後，往往同件事各家說法不一。

陳百忠笑說，為了這本書還開間書局，就為研究藏傳佛教藝術的來龍去脈。於是他開始系統化的從小乘佛教經典開始研究，一直到藏傳佛教，光是這樣就花掉他一年；接著著手考究難度更高的工藝美術史，西藏美術派系繁多，自成脈絡，且代代傳業時或多或少都有些許變化，即便是現在勉唐畫派的代表人物，在面對勉唐畫派老唐卡時，都無法確定該唐卡是勉唐畫派。於是，藉由國外有系統的學術書籍，以及寺院和喇嘛的實地考察學習，就成為他重要的輔助來源，也讓陳百忠擁有一般佛教學者難以企及的國際性專業領域。

雖然96年就開始收藏佛像，但完成這本書後讓陳百忠有個全新的高度和不同的思惟。他解釋佛像在中國的近代發展是很奇特的，原本具文化價值的佛教藝術品，歷代都是金字塔端的群體在把玩與收藏。但文革十年將這些藝術瑰寶打入凡間，也讓古董市場的發展從底層開始，這也是為什麼改革開放前後有那麼多國外的買家來淘寶。他說，很難想像當初的佛像一開始都是拿去煉金煉銅的，文革後才由專家學者們開始搶救，現在的北京故宮及首都博物館的藝術精品都是那時候挑選下來的。

修行目的在追尋生命品質

談到佛像發展的過程，陳百忠把它切割成七代。他說，第一代做佛像生意是當銅來賣；第二代主要是回民在買賣，他們把鎏金佛像的金子洗出來，大發黃金財；第三代是中國的拍賣市場興起，強調的是個頭和品相，愈大愈貴，35~60公分搶著要；到了第四代是藏家們進來收，北京古玩城更應運而生，成為拍場找貨、藏家收貨及賣家出貨的重鎮。同時，也強調精品與重視工藝性，整體市場及平台日趨完整。陳百忠說，第五代才算是真正的收藏，包括藝術家及設計家等，強調的是藝術性；而現在正處於第六代，注重特殊性及學術性，藏家們比差異，學者們引領收藏趨勢；他預測第七代還是要回到宗教性、神聖性。也許是某任薩伽法王的用具，也許是宗薩仁波切的法器等，這種教科書等級的超級藏品。

訪談末了，問陳百忠收藏和修行的意義？他說，「我在追尋『生命品質』，說白了你能不能過的更快樂、更健康、更幸褔，而佛教則是讓我淬煉『自覺』，提升『生命品質』的管道。」雖然言簡意賅，仍讓人品味良久。

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(中國時報)