我將採購百輛M1A2 地表最強戰車

國防部將於明年正式編列預算，向美國採購約100輛的M1A2戰車，圖為M1A2戰車參與2016年英美聯合軍演。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

陸軍是否採購新戰車，軍方內部反反覆覆討論了10多年，如今終於定案。軍方官員證實，國軍採購新戰車的政策已經拍板，我將向美國採購M1A2戰車，國防部將於明年正式編列預算，蔡英文總統對此相當支持。

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編300億元 向美採購

據透露，我將先向美方採購2個戰車營，數量約100輛的M1A2戰車。軍方官員說，這項採購還包括種子人員訓練，5年零附件等，估計預算約2、300億元，明年是第一年編預算，由於是採購初始，美方還要開生產線，經費應不會太多，要到交車期才會是付款高峰期。

軍方官員說，戰車是基本戰力，但也是戰略武器，有了M1A2戰車，共軍來犯，就必須運送更大的戰車上灘岸，對共軍而言將非常困難。另有軍方官員說，我國現有戰車老舊，適時更新戰車，有助陸軍形象，讓官兵對戰力有信心，家眷也安心。

本月匡列 9月送立院

目前國軍有約1000輛戰車，包括勇虎戰車與M60A3戰車，但多已老舊；軍方官員認為，下一代戰車不需要到1000輛，只要500輛就夠了；但也有軍方官員認為，500輛也太多，還可以再少些，但一定要是M1A2新戰車。

官員表示，軍方已開始匡列明年國防預算，已排進M1A2戰車的預算。根據國防部預算作業程序，本月要完成匡列，8月送行政院，9月初送達立法院。軍方官員說，M1A2戰車明年第一年編列預算，經費不需太多，空軍的高級教練機自製案，總預算近700億元，第一年才編5億元即是一例。

引進技術 推國車國造

月前，國防部長嚴德發曾在立法院詢答時表示，國軍正在評估採購M1A2戰車，但全案「不會百分之百外購」，希望比照國艦、國機，引進技術推動國車國造，即被視為我將向美採購新戰車的宣示。

嚴德發並說，目前台美雙方都在評估，我國尚未向美方提出正式採購需求。嚴德發指出，戰車是「濱海決勝、灘岸殲敵」的關鍵戰力。軍方官員說，台美預訂於年底前完成評估。

M1A2艾布蘭戰車，號稱地表最強戰車，重量約70噸，比我現役勇虎戰車還重20噸，勇虎戰車大約只有50噸。

(中國時報)

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