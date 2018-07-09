捷運站偷拍 國發會副主委邱俊榮丟官

國發會副主委邱俊榮日前在台北捷運西門站疑似跟拍一名陳姓女子被提告妨害祕密，8日請辭獲准。（摘自爆料公社臉書）

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中國時報
／台北報導

行政院國發會副主委邱俊榮，被控於7日下午在北市捷運西門站偷拍陳姓女子，警方已受理本案，近日將通知邱到案說明，調查是否涉及妨害祕密罪嫌。邱雖聲明「只是不慎」按到手機快門，已向陳女致歉並刪除照片，但因偷拍事件持續延燒，邱傍晚向國發會主委陳美伶請辭獲准，並再向陳女及社會鄭重致歉，強調會坦然靜候調查。

邱聲稱 只是不慎按到快門

陳美伶說，邱俊榮向她表示該事件已傷害內閣形象，他願意坦然面對調查，並再次向該女士表示歉意，同時請辭副主委，她已同意並向行政院長賴清德報告。

對於偷拍一事，邱俊榮解釋，7日下午在西門捷運站以手機聯繫朋友時，不慎失手拍到該位女士的背影，致造成此次誤會及傷害，深感歉意，他已立即致歉並刪除照片，謹向她再次致歉，也為引發的爭議向社會大眾致歉。

22歲陳女控稱，7日下午3時許，她在捷運西門站地下一樓靠近6號出口處的國泰世華銀行ATM領款時，1名男子站在她後方距離約1.5公尺處，自後拍攝多張照片，有女子路過發現見義勇為，告知她被偷拍，還陪著她回頭追上偷拍者，將他攔下檢查手機內存檔照片，發現並無不雅照。該偷拍男當場道歉並同意刪除照片後，雙方各自離開現場，她當時並不知道對方竟是國發會副主委邱俊榮。

背影長腿遭拍 陳女堅持提告

陳女事後將全部過程告訴洪姓男友，引起洪男不滿，8日將事件經過公布在臉書社團爆料公社上，洪男強調不是要公審，只是要提醒大家注意這名偷拍男，洪男並公布女友現場拍到偷拍男的畫面，隨即有網友認出偷拍男是邱俊榮。

陳女認為，邱俊榮雖未拍到不雅畫面，但她無法容忍偷拍行為，8日下午前往萬華分局漢中所正式報案，控告邱俊榮偷拍涉嫌妨害祕密，警方已受理本案，將擇期通知邱俊榮到案說明。

邱俊榮表示，當時是在西門捷運站內，「準備用手機連絡朋友時，不慎失手拍到當事人背影，已向當事人道歉並刪除影片。」不過，據了解，陳女攔下邱俊榮查看手機內存檔照片時，發現邱俊榮以手機連拍她多張照片，內容雖只有她背影及長腿畫面，未拍到不雅照，但陳女認為邱手機裡面有多張照片，不像是誤觸，堅持提告。

(中國時報)

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