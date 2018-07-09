捷運站偷拍 國發會副主委邱俊榮丟官

2018年07月09日 04:10 中國時報 謝明俊 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

行政院國發會副主委邱俊榮，被控於7日下午在北市捷運西門站偷拍陳姓女子，警方已受理本案，近日將通知邱到案說明，調查是否涉及妨害祕密罪嫌。邱雖聲明「只是不慎」按到手機快門，已向陳女致歉並刪除照片，但因偷拍事件持續延燒，邱傍晚向國發會主委陳美伶請辭獲准，並再向陳女及社會鄭重致歉，強調會坦然靜候調查。

邱聲稱 只是不慎按到快門

陳美伶說，邱俊榮向她表示該事件已傷害內閣形象，他願意坦然面對調查，並再次向該女士表示歉意，同時請辭副主委，她已同意並向行政院長賴清德報告。

對於偷拍一事，邱俊榮解釋，7日下午在西門捷運站以手機聯繫朋友時，不慎失手拍到該位女士的背影，致造成此次誤會及傷害，深感歉意，他已立即致歉並刪除照片，謹向她再次致歉，也為引發的爭議向社會大眾致歉。

22歲陳女控稱，7日下午3時許，她在捷運西門站地下一樓靠近6號出口處的國泰世華銀行ATM領款時，1名男子站在她後方距離約1.5公尺處，自後拍攝多張照片，有女子路過發現見義勇為，告知她被偷拍，還陪著她回頭追上偷拍者，將他攔下檢查手機內存檔照片，發現並無不雅照。該偷拍男當場道歉並同意刪除照片後，雙方各自離開現場，她當時並不知道對方竟是國發會副主委邱俊榮。

背影長腿遭拍 陳女堅持提告

陳女事後將全部過程告訴洪姓男友，引起洪男不滿，8日將事件經過公布在臉書社團爆料公社上，洪男強調不是要公審，只是要提醒大家注意這名偷拍男，洪男並公布女友現場拍到偷拍男的畫面，隨即有網友認出偷拍男是邱俊榮。

陳女認為，邱俊榮雖未拍到不雅畫面，但她無法容忍偷拍行為，8日下午前往萬華分局漢中所正式報案，控告邱俊榮偷拍涉嫌妨害祕密，警方已受理本案，將擇期通知邱俊榮到案說明。

邱俊榮表示，當時是在西門捷運站內，「準備用手機連絡朋友時，不慎失手拍到當事人背影，已向當事人道歉並刪除影片。」不過，據了解，陳女攔下邱俊榮查看手機內存檔照片時，發現邱俊榮以手機連拍她多張照片，內容雖只有她背影及長腿畫面，未拍到不雅照，但陳女認為邱手機裡面有多張照片，不像是誤觸，堅持提告。

(中國時報)