柯P預告 不會放半天颱風假

2018年07月09日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

強颱瑪莉亞逼近台灣，預計10日可能發布陸上颱風警報，民眾也關心颱風影響最劇烈的11日是否放颱風假，台北市長柯文哲8日表示，即使有時「放了覺得對不起國家民族」，也會盡量避免「放半天假」，並把雨量、隔天有無連續假期等因素，與風力一併納入考量，於前一天晚上10時公布，不會拖到當天凌晨才決定。

多重考量 前晚10時前公布

另外，因氣象局預計將提早發布瑪麗亞海上陸上颱風警報，北市人事處也表示，如果10日上午10時30分之前就發布陸警，且風雨狀況達到標準，當日上午就會宣布晚上是否停班停課。

2015年杜鵑颱風來襲，北市府宣布放颱風假，未料，當天下午無風無雨，讓他直呼放假「很慚愧」、「對不起國家民族」；只是此話一出，也引發各界討論，認為即使颱風遠離，市民也需整理家園，且經過前一日風雨，高樓招牌或盆栽仍有掉落危險，寧可高估風雨多放假，也不應低估風雨出人命。

不僅如此，2016年柯文哲責成市府人事處研議「颱風假補班、補課機制」，建議放颱風假後應補班補課，並行文給行政院人事行政總處。當時人事行政總處發文給各縣市與教育部調查意見，不僅縣市政府都持反對意見，民眾也同聲批評此舉窒礙難行，根本是擾民又無適法性，最後這項建議也不了了之。

放不放假 每次都像賭博

柯文哲事後強調，放颱風假是地方首長最痛苦的事，每次都像在賭博，他認為應該要有新的放假標準，不要只用風速來決定。

這次強颱瑪莉亞逼近北台灣，10、11日影響最劇烈，媒體昨詢問柯文哲，是否已有新的颱風假SOP？他表示，颱風假放不放本來就有SOP，但以前只考量風速，現在加上雨量、第二天是不是連續假期等因素，未來也會盡量避免放半天颱風假的狀況，因為那樣太難操作，所以即使有時「放了覺得對不起國家民族，那也沒辦法」。

另外，雖根據SOP最晚可以到當天凌晨4時才宣布停班停課資訊，柯也說，他會在前一天晚上10時宣布。北市人事處長程本清解釋，北市會和新北、基隆討論，前一晚10時之前、甚至可提早至8時宣布。

(中國時報)