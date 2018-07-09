菜價先漲1成 菠菜更到4成6！颱風還沒到 青蔥每斤飆到76元

2018年07月09日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 、 吳堂靖 、吳岳修／綜合報導 、吳岳修／綜合報導

強颱瑪莉亞還未到，菜價已應聲喊漲。大台北蔬菜批發平均交易價格從前天30.63元，昨天一口氣漲至34.1元，漲幅達11.4％，青蔥每斤飆至76元，菠菜價格漲幅也高達4成6。

根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，昨天台北果菜批發市場蔬菜，民眾常購買的葉菜類，空心菜從前日每公斤44元上升至56.8元，一日漲2成9、小白菜從前日的37.3元漲至42.1元，漲幅達13％；玉米從前日的每公斤19.9元漲至30.5元，漲幅達53％。

花果類部分進貨量略增，價格也是漲多跌少，玉米到貨量約25噸，價格上漲4元；根莖類進貨量也略增，同樣價格漲多跌少，其中，青蔥價格上漲22元，每斤達到76元。

新北市果菜運銷公司表示，8日蔬果到貨量正常，未發現菜農搶收狀況，但葉菜類普遍漲價，其中以菠菜漲最多，每公斤8日由75元漲到110元，漲幅高達4成6。

配菜用的芫荽則最誇張，從前日的159.9元漲至198.9元，漲幅達24％，青蔥從每公斤52.9元升至75元，漲幅423％，九層塔也從每公斤64.2漲到80.6，漲了263％。另外，價跌菜種有花椰菜、角瓜、芹菜、白玉米、包心白菜、鴻禧菇等。

農委會農糧署表示，蔬菜價格變動是因強颱瑪莉亞將影響台灣，承銷人備貨需求增加導致，但目前價格都還在合理範圍，與去年同期比相對較低。由於今年入春以來，氣候穩定少雨，高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等蔬菜豐產，現在各農民團體庫存充裕，請民眾放心。

新北果菜公司指出，根據氣象局預報，強颱瑪莉亞預計11日侵台，9日果菜市場休市，依過往經驗來看，10日開市營業時，預估到貨量會增加3成左右，價格也會再往上調整。

農糧署主任祕書翁震炘強調，這不能稱為「漲價」，是因先前太低價，今年夏天高麗菜一開始只有20多元，這是反映應有的成本，應該持平來看，他也呼籲農民密切觀察強颱，做好防颱準備。

(中國時報)