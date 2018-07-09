強颱瑪莉亞 暴風圈明晚觸地

2018年07月09日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

氣象局預報員顏增璽昨晚表示，強烈颱風瑪莉亞在台灣東南方的太平洋上，以每小時27公里的速度往西北西加速移動，如果行經路線不變，最快今日下午就會發布海上颱風警報，明天凌晨至早上就可能發布陸上警報，明晚暴風圈便接觸陸地，有可能是擦邊球，也不排除颱風中心登陸北部的可能，估計10日晚上至11日中午對台灣影響最劇烈。

顏增璽說，瑪莉亞除了速度變快，暴風半徑也有擴大，7級風半徑280公里、10級風是100公里，中心最大風速每秒55公尺、瞬間最大風速65公里。氣象局副局長鄭明典在臉書指出，由於瑪莉亞颱風脫離先前「高海洋熱含」（提供颱風發展能量）區域，到達台灣時應無法保持強颱規模。顏增璽說，屆時至少仍有中颱上限的威力。

顏增璽說，美國方面預報一直認為瑪莉亞的路線偏北，但氣象局仍認為會偏南，預測中部以北受到7級風暴風圈侵襲的機率，基隆89%、宜蘭88%、台北87%、桃園86%、新竹82%、苗栗77%、花蓮76%、台中66%、彰化63%、南投62%、雲林54%，亦即中部以北都將受到瑪莉亞的侵襲，嘉義（含）以南才低於5成。

行經方向，瑪莉亞從基隆至彭佳嶼中間的海面通過直撲大陸，就是標準西北颱，如果登陸北台灣就不是。且因颱風是逆時針方向旋轉，西北颱在通過台灣北部近海後，會造成北部及西部地區吹西北風，再受到地形影響，北部及中部雨勢特別大，且風向與海岸線垂直，導致積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌。

氣象局強調，瑪莉亞是不是標準的西北颱並不重要，必須留意的是颱風通過時的強風豪雨，以及後續的西北風所帶來的降雨量與海水倒灌。

此外，陸上警報可能在10日凌晨到早上發布，是否提早停班停課？氣象局長葉天降表示，今年氣象局將在發布陸上颱風警報後，於颱風直接侵襲的前一晚7點與地方進行「縣市颱風視訊會議」，提供更多資訊供地方研判，有助於地方政府對停班停課進行決策發布。

(中國時報)