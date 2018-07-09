果農憂泡水裂果「就要去當乞丐」

2018年07月09日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／綜合報導 地方中心、／綜合報導

強颱瑪莉亞颱風逼近台灣，尚未走出價崩谷底的果農，上波豪大雨農損還未復原，又有強烈颱風可能來襲，有部分果農擔心受風雨影響，先將已成熟的水果提前2、3天採收，其中又以金煌芒果及火龍果最多。

當季6項水果，大台北果菜批發市場批發價，對比去年同期(2017年7月8日)，木瓜仍是跌幅最多，達6成5；其次為西瓜每公斤9.9元對比去年同期每公斤19.3元，降幅4成8；番石榴(芭樂)每公斤15.5元對比去年同期每公斤27.7元，降幅4成4；鳳梨每公斤15.6元對比去年同期每公斤28元，降幅4成4；火龍果每公斤25.1元對比去年同期每公斤36.2元，降幅3成；跌幅最少的屬香蕉，每公斤19.1元對比去年同期每公斤19.3元，降幅1.4%。

農委會農糧署表示，木瓜全年供果，果品受氣候影響大，今年木瓜收穫面積2513公頃，產量與去年相當。但近期價格下跌主要是上周中南部產區持續降雨，部分果園浸水致病，搶收果實品質不佳，價格略跌，本周平均價每公斤15.4元，仍高於監控價格。

種植火龍果的嘉縣太保市民代表林淑勉說，在無法遮蔽防範下，火龍果園只能任憑風吹雨打，不僅得擔心青果被打壞或遭枝條磨擦受損影響收成，最怕是枝條遭強風打落，等於是接下來整年的收成都沒了，一旦母株傾倒更慘，幾年來的心血更形同化為烏有。

六龜木瓜農友邱瑞斌表示，木瓜栽種面積為50公頃，今年災害特別多，5月初高溫，黃熟很快，採收期從2個月縮短成1個半月，加上上一波豪大雨造成約2成木瓜受損，出現「果疫病」，但未達到災害補助標準，雖然擔心颱風要來會受影響，但木瓜還沒成熟，搶收沒有用，根本毫無品質，他更擔心颱風來襲造成瞬間強降雨。

台東鹿野鳳梨農薛廉峰憂心表示，鳳梨正在成熟期，颱風若帶來大雨，泡水就會裂果爛掉，「那自己就要去當乞丐了」；薛強調，就算颱風導致產量減少，價格也不太會上漲，因為盤商都知道鳳梨肯定有「水傷」，也不太願意收購，現在只能想辦法加減採收，再想辦法處理，只能走一步算一步。

(中國時報)