陸軍戰車夢 苦守寒窯20年！新聞透視－裝甲兵科部長 一槌敲定M1A2

2018年07月09日 04:10 中國時報 呂昭隆

M1A2戰車性能諸元

陸軍採購新戰車案，想了快20年，卻一波三折，只能用苦守寒窯來形容。儘管陸軍司令多是裝甲兵科當道，如霍守業、邱國正與嚴德發等，但就是無法把戰車排上優先購案，直到嚴德發當上國防部長，在天時、地利、人和都對的時機下，總算一槌敲定。

美評估不宜 戰車夢暫熄

陸軍現役的戰車，勇虎早已老邁，M60A3是美軍的二手貨，陸軍早就想換了。早在2001年，還有「陸美軍售會議」的時代，台美雙方即取得默契，美方已同意售我M1戰車，1個戰車營，數量約40餘輛，預算分5年編列，連新戰車預訂撥交的部隊都選好了。

最後沒有談成，一是陸軍把預算撥給更重要的愛國者飛彈與武裝直升機採購，吃掉了預算額度；再者，軍方內部意見不一。不僅如此，連美方也是，當年美軍曾來台評估三軍戰力，有一派即認為台灣地形不適合大戰車。自此之後，戰車從未排上台美軍售的優先名單上。

戰略調整 空騎旅成最愛

接著是陸軍新興兵力空騎旅抬頭，隨著國軍戰略的調整，空騎旅不僅成為陸軍的最愛，而且地面防衛作戰的重要性，也逐漸超越裝甲兵力。軍方就曾計算過，一架阿帕契直升機的整體戰力，比一個步兵營還強，加上台灣地形崎嶇，直升機機動性高、火力強大，較重型戰車好用多了，於是「強化空騎旅、精減裝甲旅」遂成為建軍趨勢。

不過，陸軍的戰車夢並沒有因此熄滅，一度還退而求其次，想買美軍二手戰車。但在蔡政府上任之初，陸軍做了新一代戰車的規畫，希望循三個管道取得新型戰車，一是對外採購；二是國車國造、自製研發；三是現有主力做性能提升。

一次買足 勿再土法煉鋼

嚴德發是裝甲兵科出身，又深受蔡英文總統信任，且值台美軍事關係升溫之際，終能把握最佳時機，替陸軍換新一代戰車。

值得一提的是，M1A2是好戰車，如果能夠買，就一次買足，不必再國車國造。潛艦與戰機買不到，逼的只好土法煉鋼，M1A2戰車既能買到，就不應自找麻煩。

(中國時報)