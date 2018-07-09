最強戰車適合否 軍方爭吵不休

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中國時報
／台北報導

美製M1A2戰車，是地表最強戰車，非常重，台海防衛作戰是否適用，軍方內部爭論不休，仁智互見；即便同是陸軍裝甲兵科，也有輪型甲車或戰車之辯，意見都不一致。就算國軍已拍板決定採購新戰車，這個話題還是會吵不完的。

戰車是否適用於台灣，贊成者認為戰車是基本戰力，全世界各國計算軍力，沒有人算飛彈有多少枚，都是算戰車與火炮；反對者則認為台灣地形崎嶇，山川割斷，不適合戰車運動作戰，特別是M1A2這種大戰車，而且在灘岸決勝的理念下，戰車根本派不上用場。

不過，就連反對者也認為，戰車是陸軍基本戰力，不能沒有，可以少買一些，有新型戰車，對陸軍的形象與士氣，都有提振作用。

更有人認為，陸軍新興兵力武裝直升機早已取代戰車的戰力與地位，不過，許多出身裝甲兵的將領，均不能認同直升機可以取代戰車戰力，退輔會主委邱國正即是代表，邱在擔任陸軍司令期間，便完成新一代戰車規畫。此外，邱國正也不贊成向美買二手舊戰車。

另有人認為，武裝直升機戰力雖強，但防護力太弱，越戰期間，還曾發生北越士兵用一根綁石頭的繩子，絆住螺旋槳，就可以讓直升機墜落的事，戰車仍是陸軍地面防衛的主力。

也有軍方人士認為，國軍現役的M60A3經過延壽後，仍老當益壯，美製M1A2戰車，因為體積大、車體重，並不適合台灣崎嶇地形，陸軍在兼顧火力和機動力，強化空騎旅戰力之後，應全力發展輪型甲車和履帶甲車。

這位軍方人士說，輪型甲車的攻擊火力不見得比履帶甲車差，只是防衛的裝甲卻比較薄弱，以台灣的地形，兩種甲車都有需要，履帶甲車可在灘岸做為攻擊敵軍兩棲登陸的重裝備之用，輪型甲車則可利用高機動性對配備輕裝備的空降共軍反制之用。

(中國時報)

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