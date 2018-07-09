南疆護漁鬥智鬥法 海巡小艇抓盜漁 狀況百出

2018年07月09日 04:10 中國時報 謝明俊 ／東沙採訪報導 ／東沙採訪報導

東沙島及環礁是當地海域漁產最豐饒的地區，常有大陸、越南及港澳漁船前來盜捕。（謝明俊/攝）

東沙、南沙是我國南方領海中最重要的二處據點，海域巡護任務都靠海巡署南部機動隊所屬5艘大型巡護艦，以及東沙、南沙海巡分隊小型警艇負責，尤其東沙鳥及環礁，是周邊海域中漁產資源最豐富的地點，經常有大陸、香港及越南漁船越界盜捕，近年來已有多次由東沙海巡分隊警艇逮捕盜捕漁民，押回高雄地檢署裁處。

海巡署南部機動隊目前下屬有5艘大型巡護艦，包括高雄、台南、屏東、偉星、福星等，除了偉星、福星兩艦是過去從海關移撥的老緝私艦，其餘3艦都是2015年下水成軍的新艦，她們巡護的重點海域包括了與菲律賓交界海域以及東沙、南沙海域，尤其是與菲律賓交界海域，是我國南部各漁港重要捕鮪海域，每年的5、6月開始的捕鮪熱季，更是執勤熱季。

而東沙鳥以及周邊環礁，是當地海域中漁產資源最豐碩的地點，生產各種高級魚種、珊瑚、貝類等稀有漁產，引來大陸、香港及越南漁船的覬覦，不時出現盜捕偷採更是海巡護漁重點區域之一。

「其實最兇悍的是香港漁船，他們大概是因自視甚高，所以對我們海巡人員說話語氣都非常不客氣！」對海巡隊員來說，被取締的漁民態度惡劣本來就司空見慣，但香港漁民的趾高氣昂，確實讓海巡兄弟印象深刻，由於香港距離東沙島只有100多海浬而已，香港漁船也是最常潛入東沙海域盜捕的對象之一。

海巡署大小型艦艇互相支援勤務，默契特佳。〔謝明俊攝〕

去年3月間， 一艘香港漁船台沙2288號，搭載20名船員偷偷潛入東沙環礁區域內盜捕高級魚種，東沙海巡隊不動聲色出動警艇突襲，當場逮獲香港漁船盜捕鸚哥魚、鱸魚等名貴魚種，香港漁船上漁民還囂張地和海巡隊員口角衝突，海巡隊員當場請求東沙指揮部支援岸巡部隊會同登船壓制，並通報回高雄，由高雄艦火速趕往東沙，將全部船員扣捕帶回高雄地檢署法辦，讓香港漁船見識了我方海巡執法的決心和魄力。

今年4月5日，由於大陸禁漁期開始，一艘海南島籍的子母船潛入東沙鳥南方6．3海浬處，放下子船作業，東沙海巡隊依樣一次出動全部4艘警艇，採取突襲圍捕方式打得盜捕漁船猝不及防，當場查獲24名漁工及子母船共9艘，東沙海巡隊申請高雄艦前來支援將全部人犯送回高雄地檢署裁處，高額的罰款以及扣留船隻的裁定，讓盜捕船員大喊吃不消。

目前東沙海巡分隊中共有4艘小型警艇，分別只有20噸及10噸，因此只能進行環礁以內海域巡護掃蕩，遇有較遠海域，仍需南部機動隊艦隊支援，在偏遠離島執勤，警艇及人員工作負荷相當重，加上維修非常困難，經常遇到重大故障狀況時，必須專門請機師帶著零件搭乘每週一班的民航包機前來整修，甚至在發生更嚴重的問題時，還需由高雄派來大型艦艇護航，開回高雄港維修，單程一趟就得花上一個星期航程。

東沙島週邊茂盛海草卻是海巡警艇的天然障礙。〔謝明俊攝〕

由於東沙島的海底生態非常豐富，四週海域盛產海草，海草碎門經常堆滿海巡港口內，而海巡20噸警艇是屬噴水推進式，在行進時，常因吸水口內吸進大量海草碎屑造成阻塞，還得以人工將海草碎屑清理完畢才能繼續航行，東沙海巡分隊執勤辛苦可見一斑。。

(中國時報)