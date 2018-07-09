劉結一籲 別幫美國打台灣牌

2018年07月09日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 陳柏廷 ／杭州台北報導 ／杭州台北報導

日前2艘美軍軍艦經過台灣海峽，大陸國台辦主任劉結一昨對此表示，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能接受的」，台灣同胞應該認清美國行動的真實目的，千萬不要有人幫助美國打台灣牌，傷害台灣同胞的根本利益。

此外，對於陸委會主委陳明通，說有老朋友幫忙傳話「蔡習會」給北京方面，劉結一反問，「他說的話你會信嗎？」

劉結一8日在杭州出席首屆海峽兩岸青年發展論壇，針對2艘美軍軍艦經過台灣海峽一事，劉結一在受訪時表示，「我們堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能接受的。一段時間以來美國一直在打台灣牌，目的非常明確，美國這種作法傷害台灣同胞利益，傷害全體中國人民利益，當然也應該受到兩岸同胞共同反對。」

他說，「我們也覺得台灣同胞應該認清美國行動的真實目的，千萬不要有人幫助美國打台灣牌，傷害兩岸同胞利益，傷害台灣同胞的根本利益。」

有媒體追問「蔡習會」，稱陳明通曾說有老朋友幫忙傳話到北京，劉結一問「誰說有傳話過來？」媒體回，「陳明通」！劉則反問，「他說的話你會信嗎？」

至於今年的台北上海雙城論壇是否順利舉行，劉結一表示，「所有有益於兩岸關係的事情，我們都要堅持做下去。」

陸委會昨也發出新聞稿指出，作為亞太區域負責任的一方，台灣將持續和包括美方在內價值理念相同的國家深化合作，共同維護台海及區域的和平穩定。大陸對於美方軍艦行經台海一事，無需牽拖推諉、過激反應。

陸委會同時表示，陸方涉台人士應正確評估當前情勢，深思熟慮、謹言慎行，務實面對兩岸現實，盡早透過溝通對話、化解雙方分歧，才能真正有助於兩岸關係良性互動的開展。

(中國時報)