高雄艦艦長 霸氣護漁嚇退日船

2018年07月09日 04:10 中國時報 謝明俊 ／東沙採訪報導 ／東沙採訪報導

呂家富艦長檢視高雄艦奉派沖之鳥礁護漁任務的航跡圖。〔謝明俊攝）

成軍3年的海巡署高雄艦是目前海巡署下屬艦艇中噸位最大的海巡艦，現任艦長呂家富是一手打造高雄艦的褓母，在2016年沖之鳥礁護漁任務，高雄艦曾以全速前進，3天趕抵沖之鳥礁，與日本公務船對峙近20天，以實際行動維護我國漁船公權，更多次巡護東沙，配合東沙海巡分隊，打擊違法入侵東沙島盜捕的大陸、香港、越南籍漁船，維護東沙環礁寶貴海洋資源。

2018年6月22日下午4點整，海巡署高雄艦從高雄港淺水碼頭解纜，艦長呂家富站在駕駛台外右舷位置，一邊操控側推系統，一邊對操舵官下達舵令。「新艦有這套側推系統，離岸、靠岸都靈活太多了！」呂家富非常輕鬆地就把重達3600噸的高雄艦帶離淺水碼頭，進入高雄港主航道，朝港嘴方向前進。

年過6旬的呂家富，從軍生涯近40年都在艦上度過，海軍官校畢業，呂家富和現任海巡署南機隊隊長沈嘉明一樣，被分發到海關緝私艦上服役，過去海關擁有的大型緝私艦偉星、福星、謀星等8艘，都在2000年移撥至新成立的海巡署，呂家富也和老戰友們轉進海巡署。

海巡署成立之初，只有過去水警局的一些小型警艇，只能從事近岸任務，遠洋巡護工作都要靠海關大小型緝私艦，緝私艦對於海巡工作具有不可抹滅的貢獻，直到高雄艦等新型大艦的成軍，才逐漸分擔緝私艦的工作負荷。呂家富、沈嘉明正是這個時期的重要啣接人物。

高雄艦是目前我海巡署噸位最大巡護艦。〔謝明俊攝〕

高雄艦比起舊緝私艦，內部要舒適許多。（謝明俊/攝）

像呂家富就曾擔任過福星、偉星兩艦艦長，長期駐守高雄港，專門負責東沙、南沙等南方海域的巡護任務，因此，當前總統馬英九決定要替海巡署造新艦時，呂家富就被選為高雄艦的監造人。監造人制度是模仿美國海軍，美國海軍在新艦建造時，都會指定某個資深艦長擔任監造人，因資深艦長最了解海上任務實際需求，可以協助建議修訂新艦設備。

2015年6月，高雄艦正式成軍，呂家富出任第一任艦長，高雄艦從新建到成軍，呂家富從頭參與，高雄艦就像是他的孩子。「新艦的設備比起偉星、福星要先進得太多了！艙位也比較寬敞舒適！兄弟執勤環境改善太多了！」呂家富一邊介紹新艦駕駛台的各種新設備，還不忘炫燿著新艦的水平翼穩裝置，讓新艦航行更加穩定。

高雄艦是在前總統馬英九任內興建的。（謝明俊/攝影）

2016年4月，我國屏東籍漁船東聖吉16號在西太平洋沖之鳥礁海域作業，遭日本公務船扣留勒索罰款，海巡署在馬總統授命下，立即出動宜蘭艦等3艘大型艦趕往沖之鳥礁護漁，高雄艦稍後也啣命由高雄港趕赴沖之鳥礁，以幾近全速奔航，原本以最大巡航速度需時5天的航程，高雄艦花了3天就趕到，替回巡護9號回台補給。

當時在沖之鳥礁海域的我方海巡艦，除了高雄艦以外，還有宜蘭艦以及漁訓2號，高雄、宜蘭兩艦正是我國海巡署新建最大噸位的兩艘巡護艦，同時陳列對抗日本公務船，這也是兩艦當初在造船廠下水時同框合照後，再一次併肩合影。

據高艦上兄弟回憶，當時與日本公務船隔了5、6海浬對峙，日本公務船不時以中文廣播，「要求我方漁船及海巡艦退出沖之鳥礁200浬經濟海域之外」，但高雄艦官員也霸氣回應，「沖之鳥礁並非島，我方不承認這裡是日方專屬經濟海域，我方漁船有權在此作業！」由於我方兩艘海巡艦噸位武器裝備明顯優於日方，日本公務船只能乖乖留在原地不敢輕舉妄動。

拿出當時航往沖之鳥礁的航跡圖，呂家富回憶那段前後23天的護漁任務，這是高雄艦成軍以來，所出過最遠的任務，最後因食物補給問題，必須暫時回航重新補給，整個任務順利完成，讓呂家富很驕傲的說：「高雄艦沒問題！」

(中國時報)