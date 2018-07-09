金管會硬塞高中職生進銀行

2018年07月09日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

金管會出手護航「青年領航就業計畫」，要求全體銀行破格錄取高中職畢業生，不僅要以正職錄用，還不能限制錄取門檻、又不能做常態性的工作，工作地點還必須在總行，更喊出起薪至少25K，遭銀行炮轟根本「硬塞」，為幫蔡政府政策買票不擇手段。

護航青年領航就業計畫

蔡政府上任後，提出18歲先就業再升學的構想，勞動部去年推出「青年就業領航計畫」，強調「先培養社會歷練、增進實務經驗，再回來進修」，但計畫執行後，媒合率相當低，許多人繞了一圈之後，決定繼續升學。

就怕政策無以為繼，金管會上月底召集全體銀行人資單位主管，要求釋出可供高中職畢業的職缺，但「條件」可多了，不能派遣、不能做常態性工作、不能限制具備專業證照或工作經歷及年齡，最好是派在總行單位。

標準更低於普通工讀生

由於這些條件，根本達不到各銀行錄取工讀生的標準，各銀行勉強開出22到25K的「基本盤」待遇，卻被金管會打回票，認為至少要有25K才行，部分銀行礙於情面願意倒貼，表示加上津貼應能到26到28K，做足面子。

據了解，去年透過勞動部「青年領航就業計畫」，媒合進入金融業的高中職畢業生不到30人，多數是因強調專業證照或工作經歷的金融業，高中職確實較難用，但人數不足，讓金管會面子掛不住，決定強制要求。

據瞭解，金管會希望今年媒合300位高中職畢業生，做面子給蔡政府，政策指示的結果，各銀行只能照辦，並按規模分配，公股及大型銀行至少分得10位，中小型銀行為個位數。

學歷不如人反適得其反

銀行人資主管表示，並非銀行不要高中職畢業生，但金管會一方面要求不能做常態性的工作，分行接待、一般櫃員就不能用，還得放在總行單位，反而限縮了用人彈性，「想來想去想破頭，我的位置給他們做算了」。

銀行人資主管認為，硬把高中職畢業生塞到特定單位，其實是陷他們於不義，「想想看，周遭同事學歷都比你高，絕對有壓力」，加上空降難免招致異樣眼光，就算媒合，恐怕也很難待得長久，才是主要原因。

(中國時報)