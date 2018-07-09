監管權彈性無限大 金管會踹共

2018年07月09日 04:10 中國時報 黃琮淵

幾乎是同一時間，金管會祭出凱基銀行外匯交易室黃姓主管停職令，但卻同時要銀行，安排高中職畢業生能進入工作，還諸多不設限，只能說金管會的標準真彈性，又是個「只准州官放火，不許百姓點燈」的案例。

暫且不論「青年就業領航計畫」的計畫執行有沒有可改善之處，但金融業媒合率低，自然有其原因。先不論學歷門檻，想進入金融業得有考取證照的認知，但金管會似乎忘了這些事，還主動拿掉這門檻。

更何況，如果金管會是以高標準要求銀行的內稽內控，對於白紙一張的高中職畢業生，難道不擔心他們接觸到客戶的資產、隱私，這該如何防弊。抑或沈迷在「金飯碗」的光環，只想著用金融業資源去拚政治績效？

平心而論，金管會的兩套標準，辜負了金融主管機關該有的專業裁量及道德勇氣。「青年就業領航計畫」有很多企業適用，但金管會有沒有去評估過，到底金融業適不適合，有疑義就該斷然拒絕，絕不是還加碼開缺。

很可惜的，金管會只從政治考量，對準銀行的監管大炮，一旦觸法，大筆一揮就是上百萬的罰款，不然就是停掉業務，人謀不臧，要嘛把你從董事長那個位置換掉，不然就是追罪追到天涯海角，斷了你下個職務。

只是這種氣勢，卻是因人而異，像遇到蔡總統提的「青年就業領航計畫」，專業就都收在辦公室了。只敢要求各銀行照辦，高中職不錄取、TRF損失不吞下去，業務就不開放最後結果就是把台灣金融業玩成一團爛泥。

(中國時報)