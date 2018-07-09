年改衝擊 退休軍公教打工自救

2018年07月09日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

年改新制上路，保訓會提醒退休公教人員，提出復審必須以銓敘部「收到」復審書的日期為準，預估本周就將到期，務必儘速寄出。由於許多軍公教人員退休金被砍了2、3萬元，退休軍公教人員也展開自力救濟成立「打工訊息中心」，透過臉書和Line群組媒介打工機會。

年改新制7月1日上路，退休的軍公教人員在接到重新計算後的退休給與處分書後，如不服可提出復審，退休軍教可提訴願。

根據公務人員保障法第30條規定，退休公務人員提起復審應從收到行政處分書次日起30天完成，且以原處分機關收受復審書的日期為準。保訓會提醒退休公務人員，復審書並非以自己寄發日期的郵戳為憑，所以務必要預留郵遞作業時間。

保訓會舉例，如果是在今年6月12日收到行政處分書，從6月13日起算30天，就是7月12日屆滿，如果是6月15日收到處分書，原本7月15日為最後收件日，但因當天適逢周日，所以屆滿日是在7月16日。

由於多數退休軍公教人員當初退休就已估算好每月生活費用，如今退休金被砍，讓許多人慌了手腳，還有工作能力的退休人員四處打聽是否有機會重回職場。因應這股退休再就職潮，軍公教聯盟黨日前成立打工訊息中心，透過臉書和line群組讓有需要的退休軍公教警消及其眷屬參加。

軍公教聯盟黨表示，因應軍公教警消退撫制度亂改，未來生活無以為繼的，可以透過專業人才及工作訊息交換中心，希望能協助夥伴及眷屬們覓得合法的兼職、兼差、打工機會，或者換工和換宿。

此訊息中心剛宣布成立，就陸續有200多人分別加入臉書和群組，貼出的工作機會包括水電工、台北市代理老師、台北市立啟聰學校特教助理甄試等等。因line群組和臉書都有人數上限，軍公教聯盟黨希望有需要的人再加入，以利盡速媒合。

(中國時報)