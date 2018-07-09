車市買氣急凍 來客數掉3成

2018年07月09日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

軍公教年金改革7月上路，退休金有感調整，衝擊持續發酵。以軍公教為主力的國產車市首當其衝，周末不僅來店客數掉了2至3成，展間冷冷清清，就連已談好要買車的客人，不少都臨時喊卡，整體買氣如進冷凍庫。

車商主管表示，一般來說，過了5月繳稅季，買氣就會回籠，沒想到年改議題重挫車市，最主要原因是軍公教收入比勞工穩定，有退休金者，每幾年都固定換車，這次年改一砍，把未來幾年的預算都砍了，自然買不下手。

即便各家車廠力推促銷，不過車商主管說得直接「有跟沒有一樣」，除民眾已經把促銷當作家常便飯，即便再怎麼促銷都沒感覺，更重要原因是「消費信心沒了」，得先回去算算少了多少錢，對於換車就「再說吧！」

事實上，這波買氣下墜，從6月掛牌數就可嗅看出端倪。6月國內新車領牌總數為3.79萬輛，年減5.5％，低於業者預估的4.1萬輛，更終結今年以來的持續成長；就連雙B等豪華車款，6月銷量也僅6,900輛，年減4％。

更怕年改效應延續，與年底選舉連成一氣，今年車市提前「收攤」，各車廠被迫提早新車上市日期。

豪華車廠主管分析，雖說國產車市以軍公教為主力，但年改衝擊到整體消費信心，「買氣冷掉了，神仙都救不了」，更何況許多雙B車主是中小企業主，軍公教消費緊縮，他們錢也就賺得少了，對於買新車也會暫緩。

新車市場告急，二手車市場也不好，二手車業者說，「根本不知道客人在哪！」新車賣得少，代表換車需求下滑，沒有中古車流入次級市場，就很難成交，且即便二手車便宜，但也不是小錢，多會評估再三才出手。

(中國時報)