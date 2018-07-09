國發會副主委邱俊榮 反服貿大將變身偷拍癡漢

2018年07月09日 04:10 中國時報 黃琮淵

如果不是偷拍事件，很多人可能早已忘了國發會副主委邱俊榮，在太陽花學運時樹立起的「反服貿悍將」地位。他是民進黨的財經智囊、也是反中派學者，血統純正不說，更善於將學術研究套用在反服貿上，得以學而優則仕。

邱俊榮是台大國發會主委邱俊榮經濟系畢業，一路向上攻讀取得台大經濟所博士，從大學到博士，只花了10年時間，說是「學霸」不為過，在學界經歷算是豐富，而他長期扮演民進黨智囊團角色，為反中發聲，更深受綠營高層器重。

但要說轉捩點，就不得不提邱俊榮在太陽花學運時積極任事。時任中央大學經濟系教授的他，批評當時國民黨政府不斷透過「打高空」方式，美化服貿、醜化反對者，抨擊不能為了形式，吞下爛到爆的服貿。

邱俊榮的「逢中必反」，在反服貿時更是變本加厲。他宣稱ECFA導致台灣工資水準被拉低，更以服貿協議中，中國開放給台灣的多半侷限在廣東或福建，等於「台灣開放一國、中國開放一省」，以「擺明是矮化台灣成中國一省」的論點，激化當時的對立情節。

言論有諸多爭議，但幸運的他押對寶，反服貿讓他「被看見」。龔明鑫2017年9月轉任經濟部次長後，邱俊榮遂以台經院副院長轉任，督導經濟、產業、綜規、國發基金等，正式踏進綠營年輕世代的仕途上。轉任國發會副主委後，邱俊榮仍不忘揮舞綠營的「反中」大旗，認為台灣經濟要脫困，不應依賴中國，經濟主體性與自主性是關鍵，更一頭埋入觸新創事業發展中，只是埋鍋造飯的效果到底如何，只有他自己知道。

從反服貿悍將變身偷拍癡漢，邱俊榮的行徑真的意外嗎？倒也未必。因為太陽花學運造就無數神人，但之後醜聞纏身者何止一人，神話總會破滅，只待潮水退了，就知道誰沒穿褲子。

(中國時報)