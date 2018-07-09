選情初探－選人不選黨 政績軟化深藍鐵板

2018年07月09日 04:10 中國時報 徐養齡

新竹市藍綠版圖在林智堅主政後，成功翻轉綠營氣勢，反觀藍軍不斷衰退，民調始終無起色，無黨籍議長謝文進見縫插針，但面對強打政績的林智堅，即使提早起跑或炮聲再響，最終恐仍難以望其項背。

新竹市過去基本盤藍大於綠，被藍營視為堅強「鐵板」，但隨著世代交替，選民結構出現變化，從過去選黨不選人逐漸轉為看人不看黨。政壇人士分析，政治立場較保守的竹科16萬從業人員，是這股改變勢力的中流砥柱。

民調數字會說話，此次艾普羅民調中，「若政黨推派的人選一樣好，偏向支持哪黨？」國民黨雖拿下較高的29％，領先民進黨的10.9％，但若由林、許、謝分庭抗禮，林則完勝對手數倍，也難怪藍營議員埋怨許帶不起氣勢，甚至淪為小雞拱母雞的窘境。

許明財本次想上演「王子復仇記」，無奈基本盤時不我予，僅管國民黨在新竹市仍有2成9支持度，但「選黨未必選人」，正藍軍能否歸隊，成為許明財欲逆轉的首要之務。不過，國民黨主席吳敦義對新竹市選情似乎「不聞不問」，地方甚至傳出棄保說，但棄保對象是「不藍偏綠」的議長謝文進，也讓深綠支持者搖頭，許本人更嚴正駁斥棄保說。

相較許明財聲勢低迷，長期挺綠的謝文進也好不到哪裡，過去2個月，從拔管、兩岸關係、年改到水果，大動作批評民進黨，也放送自己太太是外省二代的形象，但民調顯示，泛藍選民不為所動，搶攻綠營也占不到便宜。

地方政壇人士分析，謝文進起初透露要選，原被解讀是要試水溫，不料，林陣營不為所動，反讓謝最後與民進黨反目，甘願放棄十拿九穩的議長寶座，堅持要將林智堅拉下馬，如今民調墊底，卻已騎虎難下，恐落得議長、市長兩頭空。

(中國時報)