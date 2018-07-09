選情初探－選人不選黨 政績軟化深藍鐵板

友善列印
中國時報

新竹市藍綠版圖在林智堅主政後，成功翻轉綠營氣勢，反觀藍軍不斷衰退，民調始終無起色，無黨籍議長謝文進見縫插針，但面對強打政績的林智堅，即使提早起跑或炮聲再響，最終恐仍難以望其項背。

新竹市過去基本盤藍大於綠，被藍營視為堅強「鐵板」，但隨著世代交替，選民結構出現變化，從過去選黨不選人逐漸轉為看人不看黨。政壇人士分析，政治立場較保守的竹科16萬從業人員，是這股改變勢力的中流砥柱。

民調數字會說話，此次艾普羅民調中，「若政黨推派的人選一樣好，偏向支持哪黨？」國民黨雖拿下較高的29％，領先民進黨的10.9％，但若由林、許、謝分庭抗禮，林則完勝對手數倍，也難怪藍營議員埋怨許帶不起氣勢，甚至淪為小雞拱母雞的窘境。

許明財本次想上演「王子復仇記」，無奈基本盤時不我予，僅管國民黨在新竹市仍有2成9支持度，但「選黨未必選人」，正藍軍能否歸隊，成為許明財欲逆轉的首要之務。不過，國民黨主席吳敦義對新竹市選情似乎「不聞不問」，地方甚至傳出棄保說，但棄保對象是「不藍偏綠」的議長謝文進，也讓深綠支持者搖頭，許本人更嚴正駁斥棄保說。

相較許明財聲勢低迷，長期挺綠的謝文進也好不到哪裡，過去2個月，從拔管、兩岸關係、年改到水果，大動作批評民進黨，也放送自己太太是外省二代的形象，但民調顯示，泛藍選民不為所動，搶攻綠營也占不到便宜。

地方政壇人士分析，謝文進起初透露要選，原被解讀是要試水溫，不料，林陣營不為所動，反讓謝最後與民進黨反目，甘願放棄十拿九穩的議長寶座，堅持要將林智堅拉下馬，如今民調墊底，卻已騎虎難下，恐落得議長、市長兩頭空。

(中國時報)

林智堅4成8支持率 完勝對手 全台最年輕市長 老少通吃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。