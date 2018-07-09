全台最年輕市長 老少通吃

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中國時報
／竹市報導

新竹市長林智堅是全台最年輕的縣市首長，43歲的他，正值「三明治時代」，讓他深知青壯市民的壓力，特別「對症下藥」解決長照及兒育問題，成功擄獲此一族群的心，也反應在歷年各項施政滿意度調查結果。

林智堅擁有高顏值，上任以來「堅守」俐落油頭及筆挺西裝，營造幹練形象，臉書粉絲突破14萬人，走到哪都有人要求合照，不過，常被質疑是光有外表、沒有裡子的人形看板，林智堅一笑置之，靠著一系列有感施政，端出五星市長的政績。

民調顯示，林智堅施政滿意度在20到50歲族群突破7成，其中，30到39歲支持度來到73.9％，恰好是新竹市市民平均年齡38歲的區間，60歲以上老年族群滿意度也達59.5％，堪稱老少通吃。

林智堅另一重要課題，是找到解決竹科壅塞交通的辦法，他推動「交通321」措施，打通高峰路110巷，並在光復路、寶山路等重要交通幹道，建置時制重整、調撥車道的智慧系統，讓尖峰時段車行時間縮短30％，讓16萬竹科人一致有感。另以「小城大戰略」擘畫城市，將資源極大化，向中央成功爭取逾102億經費，啟動媲美東京六本木、28公頃的「竹科Ｘ」創新產業園區，說明「建設才是王道」，也讓他競選連任之路更具優勢。

(中國時報)

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