張榮味喊雲林改變 入監當成度假

雲林縣前縣長張榮味（前排左二）發表惜別感恩演說後，婦女團體獻花，女兒張嘉郡（左）一同上台合照，胞妹張麗善（左三）頻頻拭淚。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣前縣長張榮味10日將入監服刑，8日下午在虎尾公所舉辦感恩惜別說明會，他瀟灑地說已調整好心境，也會照顧好自己，當作出國度假，希望關4個月之後，聽到張麗善當選消息；他還強調：「司法關得了我，但改變不了害我的事實。」

張榮味感性說，張榮味不重要，重要的是雲林要改變，他保證張麗善很優質，請託鄉親代他做她的後盾，如果他被關4個月後聽到張麗善當選的消息，被關，心情也會好一點。

張榮味因林內焚化爐案被判刑8年於4日定讞，沉寂4天，傳出他8日將在虎尾廳發表告別演說，消息一傳十、十傳百，昨天800個位子湧入3000多人，還有人擠不進去在外聽廣播。

張榮味抵達現場，支持者熱情包圍，他微笑一路握手，甚至握到廁所、牆角，支持者不斷高喊「阿味加油！」護送他入場。演說會上，他未邀請特定人士助講，只有女兒張嘉郡、胞妹張麗善陪同抒發心情。

張榮味娓娓道來他擔任雲林縣長施政成果，包括爭取湖山水庫、高鐵特定區、斗六棒球場、台大醫院進駐、絲織工業區、中科園區、2005年全國運動會等，說明他為縣府進帳百億元，沒做過任何違背鄉親之事。

他強調，興建林內焚化爐也是有遠見的作為，只是林內鄉親無法諒解，「33億元的工程建好以後，說要給我3000萬元，我那麼好騙嗎？」焚化爐從無到有，他一角都沒拿，卻是全台第一個被以期約賄賂罪名被關的人。

張榮味話鋒一轉安慰支持者，自己是查埔仔會接受事實，一定會勇敢進去，「司法可關我的人，無法改變害我的事實」，他會尋求行政救濟洗清冤屈。7月10日是他生日，司法要他那天入監執行，他心境已調整好當度假，能休息要感謝民進黨，雲林子弟也有像他這樣的勇氣。

張麗善哽咽說，如果時間能倒流，她寧可不選，也要換大哥的自由，現在沒有退路，只能拜託鄉親做張榮味的分身，做她的後盾。

(中國時報)

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