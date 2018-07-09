新聞透視－主場交給胞妹 直球對決綠營

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中國時報

雲林縣前縣長張榮味8日的入獄告別演說，沒有眼淚，沒有激情謾罵，只有細數縣長任內的施政，還談了數分鐘他來不及完成的「雲林大湖」計畫，淡定的霸氣依舊、土直的幽默不減，檢警啟動防逃計畫是太小看「味董」了。

張榮味被判刑8年定讞後，綠營普遍預料張家將打悲情牌，但也預估悲情訴求會隨時間失去力道，這一點張陣營也清楚，因此，5日張麗善、張嘉郡舉行記者會時，著力於指出判決文不公，並訴諸於理性。

有政治嗅覺的人都知道，張榮味8日的惜別演說確實也不只是感恩告別，張陣營選前突然失去操盤靈魂人物，前途飄渺卻不訴求悲情，從張的演說可嗅出雲林縣長未來4個月的選戰將是直球對決，參選人好感度的肉搏戰。

張榮味的感恩惜別說明會，既不是記者會也不是燭光淚別，越低調越引人注目，800個座位擠進3000人自發前往，以中老年人居多，顯示張榮味的群眾魅力仍在。

比起民進黨的造勢大會，張榮味的告別演說哭點雖高，但哭戲沒有，呼口號從頭到尾沒有「凍蒜」，只有阿味加油、麗善加油，連媒體即時報導「張榮味流淚」，他都致電澄清，是汗不是淚。

張麗善最大的包袱是張榮味，最大的資產也是張榮味，張榮味的惜別演說全長26分鐘，語氣直爽、有條不紊說明當縣長的條件、做縣長的抉擇，說到滿臉都是「水」，張榮味可說做了一場給張麗善的示範，師父領進門，修行就在個人了。

(中國時報)

張榮味喊雲林改變 入監當成度假

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