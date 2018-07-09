機車考照太容易 擬增加路考

因缺乏實戰經驗與安全意識，18至24歲年輕人成為機車事故死傷最高的族群，交通部希望提高機車考照難度，擬增加路考。圖為民眾在監理站進行機車路考。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
104年至106年18-24歲機車交通事故死傷人數之統計表

台灣機車駕照取得容易，年輕駕駛缺乏實戰經驗與安全意識，以致18至24歲年輕人，成為機車事故死傷最高的族群，對國家是慘痛的損失。交通部長賀陳旦表示，希望提高機車考照難度，評估增加「機車路考」的可能性。

今年多80道情境題

據了解，全球實施機車路考的國家少之又少，僅英國、香港，能實行的原因是因為騎機車的人口少，以台灣每年近40萬人次的機車考照數量，光是監理人員不足就是一大問題，實行難度頗高。至於其他機車量龐大的東南亞國家，都沒有機車路考。

不過，賀陳旦認為，台灣的機車駕照太好考，新手騎士考完試就能上路，但多數的觀念幾乎都是用生命在馬路上學習，未來可能從術科、學科方面再加強，增加考試難度，他也證實交通部評估增加「機車路考」。

借鏡北市辦駕訓班

路總局監理組長林義勝表示，年初確實有學者建議增加機車路考，不過，經評估執行困難度不低，且機車肇事問題不在於騎士的操控技術，而是風險觀念，因此將從增強考試內容著手，例如今年又會增加80道情境題，考驗考生反應。

公路總局公路人員訓練所曾做統計，分析1320名學員「先取得汽車駕照再取得機車駕照」與「先取得機車駕照再取得汽車駕照」的違規率，發現前者的比例明顯較低。

根據該調查，取得機車駕照3年以上再考汽車駕照，違規率高達66.5％；取得機車駕照1至3年再考汽車駕照，違規率為50.3％；取得機車駕照1年以內考汽車駕照，違規率為40.4％。反觀先取得汽車駕照再拿機車駕照的駕駛，違規率僅25.8％，其中原因很可能與汽車駕照須經過完整的駕訓、安全觀念課程有關。

台北市政府2012年起推動機車安駕訓練營計畫，年滿18歲的民眾到駕訓班學騎機車，可獲得1千元補助，限額500名，今年有華豐、大台北、聯合、福安等4間駕訓班加入。賀陳旦指出，台北市辦機車駕訓班的經驗，或許能作為借鏡。

華豐駕訓班主任許宏綸說，新手最常犯錯的是對油門、剎車鬆緊不熟悉，再來是一緊張就盯著眼前地板，而非把目光放遠，增加反應時間。駕訓班除指導術科，還會在學科增加案例，避免新手上路當「三寶」。

(中國時報)

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