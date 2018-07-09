說好的旅行呢？華航廣告笑到噴淚

華航推出全新形象廣告「說好的旅行呢」，讓網友笑到流淚。（華航提供）

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中國時報
／台北報導

中華航空推出2018年全新品牌形象廣告「說好的旅行呢」，6日晚間正式在臉書粉絲團及YouTube播出，幽默的取材與拍攝手法，引起眾多網友共鳴，影片上架不到2天有近400萬人次觀看。華航表示，承諾應該實踐而不是放在心裡，活動推出精選航線優惠，讓民眾兌現「說好的旅遊呢」支票。

去年華航推出品牌形象廣告「帶爸媽去旅行」，惹哭許多網友，今年再推出「說好的旅行呢」，則讓觀眾笑到流淚。華航強調，很多人時常會說「下次我們一起去哪裡玩」，但多數時候，那些「說好的旅行」幾乎都不會成行，這次全新品牌形象廣告靈感即來自每個人的生活周遭，有同學、老闆與員工、姐妹淘、親子、情侶、夫妻等，歡迎觀眾對號入座，想起約定即刻出發。

華航資深副總經理羅雅美說，旅遊是維繫人際感情很好的方式，更可以創造美好回憶，華航這次推出全新品牌形象廣告，希望能提醒民眾實現曾允諾的旅行，並由華航來替大家實現。

華航日前號召全台姓「李」或是身邊有「李」姓親朋好友的民眾，上網登錄資料，即有機會抽中台北－雪梨雙人來回機票，21小時就吸引近2萬人參與，並在6日晚間的活動抽出1名幸運得主。華航透露，8至10月還會有後續活動，民眾仍有機會抽中機票或周邊商品等好禮，歡迎大家關注粉絲團的活動訊息。

「說好的旅行呢」分別在網路兩大平台播放，截至昨日傍晚，累計觀看已超過380萬人次。華航也同步推出機票優惠促銷，包括台北－倫敦經濟艙來回機票1萬8139元起（未稅）、台北－布里斯本經濟艙來回機票1萬4550元起（未稅）、台北－曼谷經濟艙來回機票6111元起（未稅）等，更多航點及優惠資訊可洽華航官網。

(中國時報)

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