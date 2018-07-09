暑假「屁孩出沒」 死傷率最高

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中國時報
／台北報導

暑假還沒放滿2個禮拜，北、中、南部就傳出多起未成年無照駕駛死傷事故，引起交通部重視。根據統計，過去3年未成年的交通死傷，在7、8月都達到高峰，春節期間則是最低，交通部道安會呼籲，家長在暑假應注意孩子的行為，尤其要灌輸安全觀念，以免造成遺憾。

本月1日新北市胡姓少年（17歲）無照駕駛，在山路逆向害死重機騎士，讓網友們氣得大罵暑假到了「屁孩出沒」；同一天，高雄廖姓少年（14歲）被小貨車追撞造成2傷。3日台中蔡姓少年（16歲）自撞造成1死1傷，還有5日彰化黃姓少女（17歲）自撞，同樣是1死1傷。

警政署統計，2014至2017年18歲以下交通事故死傷，每年都呈現相同模式，2月是傷亡最低的月份，7、8月達到高峰，以去年為例，每個月死傷人數約在1800至2000人之間，2月為1696人，7、8月則高達2400人。

道安會執行祕書謝銘鴻指出，7、8月是暑假，未成年學生容易趁父母疏於管教，騎著家裡的車出門，造成憾事；2月則碰到過年，大人也跟著放假，小孩沒辦法亂跑，傷亡數字跟著降低。

他認為，《道路交通管理處罰條例》規定無照駕駛處6千至1萬2千元罰鍰，未成年人的父母或監護人只要上講習課程，沒有其他處罰，賠錢了事根本起不了約束，應該加重父母的責任。

謝銘鴻也分析，2014至2017年，機車交通事故傷亡人數占全國交通事故的57％，其中20％為18至24歲年輕人，這個年齡層的人多為大學生，死傷高峰不在暑假，而是9月至隔年1月間，原因很可能是剛開學，迫不急待與朋友出遊，但對車況、路況都不熟悉，樂極生悲。

(中國時報)

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