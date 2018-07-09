6高血壓藥出包 患者快回診拿新藥

2018年07月09日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

我國約有460萬名成人罹患高血壓，患者常需透過服藥來控制血壓。但衛福部食藥署上周六調查，發現國內有6款高血壓藥，用到具動物性的致癌原料，已要求業者1個月內完成下架，並通知醫院勿再開出問題藥。食藥署指出，今日起，患者應盡快回診，請醫師重新開立新藥，在此之前勿擅自停藥，避免血壓失控而影響健康。

日前據外電報導，大陸浙江的華海製藥生產的高血壓治療藥品原料藥「纈沙坦」（Valsartan），被發現含有「N-亞硝基二甲胺」，該成分在動物試驗中顯示具致癌性。食藥署隨即啟動調查，發現國內含有該成分的製劑品許可證共計71張，目前市面上有6款藥品，合計46批、1049萬顆藥含有該原料藥，但使用的患者數量無法估計。

6款藥品分別為「生達」舒心樂膜衣錠的160毫克和80毫克、「瑪科隆」科適壓膜衣錠80/12.5毫克、「永信」樂速降膜衣錠160和80毫克、「瑞安」凡內膜衣錠160毫克。

食藥署藥品組副組長祁若鳳昨指，原料藥「纈沙坦」並無問題，有問題的是被驗出含有「N-亞硝基二甲胺」，推測在製程中因故出問題，才會產生不該出現的物質，但真正的原因，仍得經大陸的華海製藥調查才能得知。

食藥署藥品組科長王博譽表示，上周六清查的同時，已同步要求業者，在1個月內、也就是8月7日前，將問題藥全面下架，違者將開罰20~500萬元罰鍰，將由地方衛生局負責相關回收進度。他補充，已要求各醫院，不得再開立問題藥，並通知國內相關藥廠，改用其他的原料藥替代。

王博譽說，事發當下正逢周末，很多醫療院所並沒有開，民眾若發現手上有屬於食藥署公布的6種問題藥，今日起應儘早回診，請醫師再次開立新藥。

(中國時報)