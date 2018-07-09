世足4強廝殺 賭盤看好英法爭霸！高盧雄雞捧盃呼聲最高

2018年07月09日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

世足賽4強對戰組合

俄羅斯世足賽最後4強出爐，即法國、比利時、英格蘭、克羅埃西亞。法、比率先在台灣時間11日凌晨2點開踢，12日凌晨2點輪到英、克交手。國際賭盤看好法國奪冠，其次是英格蘭，比利時、克羅埃西亞分居第3、第4。也就是冠軍戰戲碼以「高盧雄雞」法國對戰「三獅軍團」英格蘭的可能性較高。

4強交鋒前，知名國際博彩公司Dabblebet開出的奪冠賠率是法國1賠2（賠率2.00）、英格蘭2賠5（2.5）、比利時4賠11（2.75）、克羅埃西亞1賠4（4.00）。另一家國際博彩網站威廉希爾開出的奪冠賠率則為：法國賠率3.00、英格蘭3.50、比利時3.75、克羅埃西亞4.50；兩家博彩網站的看好度都是法國居首、英格蘭次之。也就是按賽制兩隊在準決賽應可過關，然後在冠軍戰對陣。

踢垮巴西 紅魔也不好惹

雖然看好度落後對手，比利時、克羅埃西亞卻是戰績最佳的隊伍，都是5戰全勝。比利時5戰進14球、失5球，數據最搶眼；尤其打垮5屆冠軍巴西後行情更是看漲，世界排名第3，實力不容小覷。克羅埃西亞5戰進10球、失4球，但16強賽、8強賽都是延長賽平手靠PK戰擊敗丹麥、俄羅斯，可說是韌性和運氣兼具的勁旅。

PK過兩關 克國韌性強

此外，法國4勝1和，進9球、失4球，但在淘汰賽攻進6球（失3球）最多，攻擊力強大。英格蘭4勝1敗，進11球、失4球，在淘汰賽雖只進3球，但僅失1球最少，防守優異；而且贏過一場PK戰，即16強賽勝哥倫比亞，若要踢PK戰也有經驗。

總之，如果最後由英、法爭冠，就會產生一支奪得兩次世界盃冠軍的隊伍；如果比利時、克羅埃西亞踢進決賽，則有機會成為世足賽史上第9個奪冠的國家。

(中國時報)