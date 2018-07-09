甩開地主糾纏 格子軍團累癱

2018年07月09日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

「格子軍團」克羅埃西亞和本屆世足賽地主、「雙頭鷹」俄羅斯，8日凌晨2點在索契費什特體育場進行8強賽，正規賽加延長賽踢完，雙方2：2平手，進入緊張刺激的PK大戰分勝負，克羅埃西亞4：3勝出，相隔20年再返世足4強。

本戰之前，克羅埃西亞在世足賽兩度面對過地主球隊，分別是1998年法國世足4強賽及2014年巴西世足小組賽，兩次都輸球，這回總算有不同結局，隊長「魔笛」莫德里奇獲選單場最佳球員，賽後表示：「短短6天我們踢了兩場120分鐘的比賽，這些苦戰會讓你疲憊不已，但感謝老天爺，全隊展現出應有的精神，在場上為了勝利奔跑好長距離。我同意應該要更快結束比賽的，球隊確實也出現過絕佳機會，應該在領先時保持專注力。」

克羅埃西亞總教練達利奇在球隊確定繼1998年之後再度躋身4強，當場落下感動淚水，他回應：「這場比賽踢得不是很漂亮，而是一場搏鬥，我們很幸運，PK大戰在踢進致勝的一球後，我就哭了，感覺鬆了一口氣。」

先前5次踢進世足賽8強的東道主，都順利躋身4強，可惜俄羅斯無法延續紀錄。

克羅埃西亞將在12日凌晨2點和英格蘭爭取決賽門票，莫德里奇說：「對英格蘭預料會是又困難、又緊張、又吃力的一戰，本屆世界盃每場比賽都如此，我們要好好享受這一刻，並做好準備。」

(中國時報)