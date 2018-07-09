蘿蔔看世足》一延再延 考驗克軍續航力

克羅埃西亞8強戰擊敗俄羅斯，球迷振奮！(美聯社)

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中國時報

俄羅斯世足賽俄羅斯vs.克羅埃西亞之戰，上演本屆第4場延長賽，也是迄今唯一延長賽出現進球的一役，而且雙方各進1球。儘管最終仍踢到PK決勝，過程就是比前3場延長賽更為刺激。

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首先，延長賽能出現互有往來的進球，不禁令人想到1998、2002年施行過的「金球制」，也就是延長賽一旦出現進球，比賽就立刻結束，也被稱為「驟死進球」。如果還是採取金球制，這回俄羅斯就沒有機會反攻了。

金球制後來取消的原因之一，就是過去有過不少經典的延長賽，將在驟死賽制下遭到扼殺。世足史上最多延長賽進球的比賽是1970年準決賽義大利vs.西德，正規90分鐘踢成1比1，最終比數是義大利4比3勝，延長賽共進了5球！

此外，克羅埃西亞後衛維達在延長賽第11分鐘、也就是全場第101分鐘頭槌破門，興奮的脫衣慶祝。當時他打破了兩隊1平僵局，脫衣的確是激情之舉，卻不應該。

別忘了，比賽還剩20分鐘，俄羅斯絕對有時間反擊，脫衣彷彿勝券在握，可能激發對手鬥志。更何況脫衣的代價是黃牌警告，維達又是中後衛，就是最容易吃牌，有時甚至必須吃牌的位置，如此「申請」黃牌並不聰明。

俄羅斯後來果真追平，幸好克國在PK戰穩住，才沒讓4強門票飛了。克國拿下此勝，成為自1998年擴軍為32強以來，首支單屆贏得兩場PK戰的隊伍，則是另一個難能可貴之處。上一支單屆贏得兩場PK的隊伍，要回溯到1990年的阿根廷了！

連贏兩場PK很困難，在於PK戰往往會排出一些平時很少踢罰球的球員，守方情資蒐集不易，單屆踢兩場，前一場的排點布局與射門策略就會曝光。還有像本屆已4度站上罰球點的克國隊長莫德里奇，壓力更大，這次他的射門被俄門神阿金費夫猜對方向還碰到了球，結果球打中左門柱彈進右側邊網，驚險至極。

當然，這次俄、克都是連兩場PK，勢必產生創紀錄的贏家，但克國兩場PK排點僅2人重複，對俄5射4中也贏得實至名歸。只是「格子軍團」連兩場都打滿120分鐘加PK，休息3天就要跟「三獅軍團」爭決賽門票，體能會是最大隱憂。

（作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)

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