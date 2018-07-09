小戴逆轉封后 笑納5連冠

戴資穎昨於印尼羽球公開賽女單決賽擊敗大陸陳雨菲，寫下個人5連冠、29連勝紀錄。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

羽球世界球后戴資穎8日在印尼羽球公開賽女單決賽，出戰中國大陸選手陳雨菲，小戴此役失誤偏多，加上陳雨菲幾次攻擊相當有威脅性，讓小戴在這站賽事首度面臨局數落後，不過小戴及時調整過來，最終以21：23、21：15、21：9逆轉勝，戴資穎完成雙方生涯對戰9連勝、笑納個人5連冠，並將個人最佳連勝紀錄推進到29場。

賽後戴資穎接受場邊訪問時說：「一進場就感受到觀眾熱情加油，雖然我輸掉第1局，大家還是一直為我加油，感覺很棒。今天下去比賽，也因為太多人的加油聲音量很大，我其實聽不太到打球的聲音，很開心能夠拿下勝利。」小戴也說了馬來西亞語的「謝謝」，來回應球迷給她的鼓勵。

首局陳雨菲打得相當積極，幾次攻擊都讓戴資穎很難招架，經過「丟士」後，陳雨菲率先搶下第1局；但戴資穎不愧是當今女單世界第一，迅速做出調整，第2局一開賽就連得6分，雖然一度被陳雨菲超前，小戴再連下4分後，順勢追平局數。

到了第3局，陳雨菲明顯體力下滑，專注力也沒前兩局好，戴資穎很快就把領先差距擴大到雙位數，經過53分鐘激戰，小戴總算有驚無險延續連勝。

戴資穎上一次5連冠是2016到2017賽季跨季5連冠，當時的連勝紀錄就是在印尼公開賽中斷，不過那時候的場地是雅加達會展中心，場地風向變化較大，很多選手因此表現失常，今年則回到士納央體育館，這座場館也是8月雅加達巨港亞運的競賽場地。

印尼羽球公開賽和全英公開賽、中國公開賽同為世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列賽，不過今年印尼公開賽總獎金高達125萬美元，是歷來獎金最高的比賽，比全英及中國公開賽多出25萬美元，單打冠軍可帶走8萬7500美元（約270萬台幣）獎金。

(中國時報)

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