旺視界》醫材教父張有德 發揚矽谷精神

2018年07月09日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪策畫、執筆： 謝錦芳 攝影： 黃世麒 ／專訪策畫、執筆：攝影：

工研院45周年院慶暨院士授證典禮，蔡英文總統親賀並頒授證章證書給新科院士。左起工研院院士張有德、工研院院士苗豐強、工研院董事長李世光、政委吳政忠、蔡總統。（工研院提供）

張有德小檔案

益安生醫董事長張有德踏入醫療器材領域40年，迄今開發逾40項全球醫材專利，被尊為醫材教父，日前獲選為工業技術研究院院士。在矽谷擁有豐富創業經驗的張有德接受《中國時報》專訪時指出，矽谷精神不怕失敗，要把失敗變資產，處理失敗過程中，很可能遇見新的天使。

授權王開發逾40項專利

張有德從清華大學材料工程系畢業後，赴美國猶他大學取得材料工程博士，投入相當冷門的醫療器材領域。2010年在國發會主委陳添枝延攬下返台，協助推動台灣生技創投基金(TMF)，由於募資受挫，該案胎死腹中。後來在晟德製藥董事長林榮錦熱情邀約並出資協助下，2012年創立益安生醫，專研高階醫療器材。

張有德在醫材領域參與多項重要發明，包括打點滴軟針、比原子筆尖還細微的心血管超音波，這些發明使病患獲得更好醫療，幫助醫師達到更佳手術效果，提升醫療品質。許多專利授權出去，不僅回報豐厚，他也獲得「授權王」封號。以下是專訪摘要。

問：打點滴的軟針是體貼的發明，請談談這項發明的奧妙？

答：以前打點滴用的金屬針很硬，戳進血管裡，很容易戳過頭，而且留在血管裡很痛。我參與一項專案，研發出一種塑膠材料，溫度低時變硬，溫度高時變軟，用溫度來控制材料。這很奇妙。以人體37℃為基準，這種針在人體外變硬，戳進人體血管內則變軟。這項發明對打點滴的人有很大幫助，目前全球每天有上億人使用軟針。

問：您有40項以上國際專利，在這麼多項發明中，那一項影響最大？請舉個例子。

心血管超音波全球最小

答：許多人做過體外超音波，心血管超音波則是用很細的管子深入血管，在管子前端放個探頭，觀察血管壁阻塞情形，這對治療很重要。探頭必須很小才容易操作，於是我們製作了一種比原子筆芯還小的探頭，這是全球最小的心血管超音波。當時美國有一家競爭對手也在研發類似產品，我們產品推出後，對方就不做了。最後，這家公司Boston Scientific把我們公司買下來。

這項心血管超音波的發明對治療有非常大的影響。當時有醫師把支架放進病人血管中，兩、三天後，病人竟然猝死，可能是支架未完全撐開，血管中產生細縫，容易形成血栓，而血栓剝落後造成阻塞，結果病人猝死，但無人知道真正原因。

一位義大利籍醫師以超音波管子放進血管中觀察，結果證實了先前的假設，即有些支架未完全撐開，引發後遺症。因此，心血管超音波成為安置支架的必要程序，也因此這個市場快速成長。

5000萬美元創業曾慘輸

問：請分享您在矽谷創業經驗，那些最刻骨銘心？

答：我創辦過多家公司，有成功，也有失敗。這些年來比較欣慰的是，把一群年輕人帶起來，教他們選題、創新，並與國際接軌。台灣在發展生醫方面，基礎設施不足，例如，我們開發新產品，要做動物實驗，台灣卻沒有符合法規的動物實驗室，這是很大的挑戰。

在美國創業，有一次投入4000～5000萬美元，最後血本無歸。當時向美國食品藥品管理局(FDA)遞件，結果FDA要求做人體實驗，至少要2000人，須花數千萬美元，最後沒成功。我因此學到一些經驗，例如，研發新產品，如何向FDA提出申請；公司結束營業，員工如何善後，向投資人交代，與媒體溝通。這些過程中，有人會欣賞你，請你去做更大的事業。因此，失敗經驗很寶貴。

看重履歷表的失敗經驗

招聘新人時，有人的履歷表做過好幾個公司，其中有3個失敗，這種人我們特別重視。東方文化裡，失敗通常很沒面子，但失敗經驗對我是很大啟發。處理失敗過程中，可能遇到新的天使。

問：台灣發展生醫產業有什麼利基？

答：台灣年輕人對工作有熱誠，注重智財權，這是台灣的強項。其次，台灣醫師的手巧，對手術需求可以提供許多建議。此外，台灣資金充沛，雖然許多投資人較短視，但仍充滿機會。發展生醫產業，要滿足一些未被滿足的需求，有三個方向，一是束手無策的疾病；或是已有治療方法，但不理想者；或前兩者已滿足，

但成本價格太高者。

(中國時報)