旺視界》隨時壘上有人 偶爾全壘打

台灣生技創投基金（TMF）2011年邀請智融集團擔任顧問，當時團隊負責人張有德（左）及智融集團董事長施振榮（右）共同出席記者會。（本報資料照片）

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中國時報
／專訪

生醫產業被視為台灣下一個兆元產業，益安生醫董事長張有德表示，台灣在科技人才方面有優勢，有發展生醫的潛力，生醫注重研發創新，政府不能沿襲製造業思維，當務之急是鬆綁法規，鼓勵創新，攬才留才。

台灣以往太依賴某個產業，忽略開創其他選項，未來發展生醫產業，政策法令的思維模式應改變。張有德指出，生醫產業的特性是開發時間長，失敗率不小，因此政府研擬相關政策與法規，必須有不同於製造業的思考模式。台灣以研發創新為主，生產出來的產品主要外銷到海外，如果這個產品非常搶手，這家新創事業很可能被買走，這很正常，這是一個產業的循環。

張有德說，「新創的生技公司被買走，馬上有許多人出來創業，去做更大的事業，而原來的衛星工廠仍存在。」他以美國為例，美國允許大學教授在外創辦公司，這是學界與產業接軌的重要連結，這和台灣有很大的不同。

基於過去豐富的創業經驗，他以棒球比賽妙喻，「隨時保持壘上有人，碰到好球可擊出安打得分，偶爾可以全壘打。」

在法規方面，新創公司發放股票選擇權給員工，就碰到限制。張有德指出，生醫產業新創公司通常規模很小，大約4～5人。台灣現行法規主要以製造業模式，例如，給員工股票選擇權，現行法令規定，每個員工取得數量不得超過1％，但新創公司規模小，全部員工可能只有5人，那麼平均每人可以分得20％，這與現行法令抵觸。因此，建議法規適度調整。

其次，《勞基法》修正後，對新創公司仍然限制太多。張有德舉例說，矽谷許多新創公司對員工的休假沒有太多限制，在創業過程中，大家都往前衝，把事情做完最重要，什麼時候想休假就休，主要是責任制，彈性很大。建議《勞基法》應給予規模小的新創公司一些彈性。

(中國時報)

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