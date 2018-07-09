旺視界》挑戰好奇心 研發人才晉級總裁

2018年07月09日 04:10 中國時報 謝錦芳

在眾多領域中，醫療器材屬於冷門，不過，從小對醫學、人體結構充滿好奇的張有德在40年前慧眼獨具，選擇了一條較少人走的路，如今成功闖出一片天。他鼓勵年輕人，不要安於現狀，永遠保持好奇心。

由於一位親戚是醫生，張有德從小對醫學有憧憬。1978年，他赴美留學，進入猶他大學就讀，這所大學在醫材領域非常領先，他選修了許多生醫課程，並仔細研究手術影片。別人看到血淋淋畫面，很害怕，但他訓練自己不要害怕。

研究所畢業，他第一份工作是進入醫材公司，當時還是非常冷門。他說，台灣迄今很難找到這樣的專才，因為當年到國外留學的人很少走這條路。

目前人人有手機，以iPhone為例，每隔一段時間就要進行軟體更新。張有德說，從事醫材這一行，許多產品直接接觸人體，或植入人體裡面，只有一次機會，因此設計與製造上必須非常嚴謹，他的自我要求甚至比美國食品藥品管理局(FDA)還嚴。為什麼？他說，「因為這些產品有一天也可能用在自己父母身上，當然要非常嚴謹。」

在美國從事研發、創業期間，張有德從研發人員變成執行長、總裁，他的同事都是白人，不論在文化或語言方面，管理上都是一大挑戰。他說，「老美的表達方式很直接，即使和老闆意見不同，也可以吵到臉紅脖子粗。」

隨著科技進步，許多科幻電影中，提供超現實的想像空間。張有德舉例說，「病人癱瘓無法行動，主要是神經受損，以前靠顯微手術把斷裂的神經接起來，未來可以透過感應器，讓神經的訊號可傳遞出去，即使沒把神經接起來，癱瘓者也可能動起來。」

對於有興趣投入生醫產業的年輕人，張有德認為，年輕人會自己找到興趣，對生醫有熱誠者，不妨先對人體結構有基本了解，同時對疾病、藥方有基本認識，可至醫院擔任志工，多交些醫生朋友很有幫助。

(中國時報)