浙江拋大禮包 推惠台76條

2018年07月09日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／杭州報導 ／杭州報導

首屆海峽兩岸青年發展論壇8日在杭州登場。浙江省委書記車俊當場拋出「大禮包」，表明浙江推出惠台76條措施，8日實施，讓台胞享受「同等待遇」；這是大陸已公布的省級惠台措施施行細則數量最多的。大陸國台辦主任劉結一表示，兩岸關係好，台灣才會有前途，台青才能獲得更好發展，破壞兩岸關係就是破壞台青的前景與希望。

浙江就業台青逾2千人

由中華青雁和平教育基金會、海峽兩岸交流中心等主辦的首屆海峽兩岸青年發展論壇8日在杭州登場。車俊致詞時表示，浙江積極推動青年交流活動，自2011年起，邀請台生到浙江暑期實習一個月，累計邀請1411人，而在浙江就業的台青已達2000多人。

車俊強調，浙江制定了《浙江省貫徹〈關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施〉的實施意見》共76條，希望讓台胞享受與浙江民眾的同等待遇，台企也可享受本省扶持民企和外商投資企業政策。

劉結一則表示，青年一代的發展，與兩岸關係息息相關，兩岸關係好，台灣才會有前途，兩岸關係改善發展，台灣才有廣闊發展空間，台青一代才能獲得更大更好發展機遇與舞台。破壞兩岸關係，就是破壞台灣青年美好生活的前景與希望，必將遭到歷史與人民的唾棄與譴責。

雙靠待遇 任選優惠政策

前國民黨主席洪秀柱呼籲，台灣青年應趁著有衝勁、有體力，暫時放下小確幸，到大陸走一走、看一看、闖一闖；希望赴陸發展的台青，不僅成為兩岸經濟社會發展的「融陸者」，更成為兩岸和平的見證者與實踐者。

同樣出席論壇的北京清華台研院副教授鄭振清表示，由國台辦協調不同部門，從中央到地方層層惠台落地，這代表著大陸「涉台公共政策體系」正在形成。浙江省此次措施，讓台商可選擇靠陸企或外企優惠政策，哪種方便就靠哪邊，「雙靠待遇」是給台商台青最大、最有誠意的優惠。

(中國時報)