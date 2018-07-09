杭州青年論壇 近年最大規模

2018年07月09日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／杭州報導 ／杭州報導

針對兩岸青年交流近年進入爆發期，台灣青年聯合會理事長何溢誠表示，轉折點就在2014年的太陽花學運，尤其民進黨執政後，大陸對台工作方向有所調整，鎖定40歲以下的青年一代。昨日在杭州登場的首屆海峽兩岸青年發展論壇，更堪稱是近幾年來規模最大、範圍最廣的，有近500位兩岸青年參加，真的不多見。

談及昨日論壇，台北市青年聯合會理事長陳建維表示，主辦單位非常用心，兩岸青年都一視同仁設有桌牌，這是給彼此的一個尊重，也更加促進論壇交流的認同。

至於台青西進，陳建維提醒，台青要有自覺，為自己的選擇負責，不是說大陸給優惠政策，就覺得它應該要包山包海，包你賺大錢，這是不可能的。大陸機會很大，競爭與壓力自然也比留在台灣更大。

瀋陽台商投資協會青委會主委江俊億指出，大陸現正迎向大眾創業、萬眾創新的新時代，台灣青年應把握機遇，來試試身手，但不可諱言還是得面臨市場的挑戰。

江俊億強調，當初創業開辦公司時，面臨新公司貸款問題、銷售管道問題以及各種形式困難，如果當時有像海峽兩岸青年發展論壇這樣的活動，可以少走很多彎路，此次活動讓他感受到現在大陸給予台青的資源和支援更大也更多，從而減少台青來大陸創業的風險。

台灣青年聯合會理事長何溢誠則表示，以前兩岸青年交流活動有關的，只有廈門的海峽青年論壇、福州青年節，2014年後，各省市的經貿合作周都會有青年分論壇，類似兩岸青年發展合作論壇也變得非常多。

(中國時報)