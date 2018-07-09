杭州青年論壇 近年最大規模

首屆海峽兩岸青年發展論壇昨在杭州登場，500多位青年借論壇深度交流。不少台灣青年對於大陸發展也有更深刻認識。（中新社）

友善列印
中國時報
／杭州報導

針對兩岸青年交流近年進入爆發期，台灣青年聯合會理事長何溢誠表示，轉折點就在2014年的太陽花學運，尤其民進黨執政後，大陸對台工作方向有所調整，鎖定40歲以下的青年一代。昨日在杭州登場的首屆海峽兩岸青年發展論壇，更堪稱是近幾年來規模最大、範圍最廣的，有近500位兩岸青年參加，真的不多見。

談及昨日論壇，台北市青年聯合會理事長陳建維表示，主辦單位非常用心，兩岸青年都一視同仁設有桌牌，這是給彼此的一個尊重，也更加促進論壇交流的認同。

至於台青西進，陳建維提醒，台青要有自覺，為自己的選擇負責，不是說大陸給優惠政策，就覺得它應該要包山包海，包你賺大錢，這是不可能的。大陸機會很大，競爭與壓力自然也比留在台灣更大。

瀋陽台商投資協會青委會主委江俊億指出，大陸現正迎向大眾創業、萬眾創新的新時代，台灣青年應把握機遇，來試試身手，但不可諱言還是得面臨市場的挑戰。

江俊億強調，當初創業開辦公司時，面臨新公司貸款問題、銷售管道問題以及各種形式困難，如果當時有像海峽兩岸青年發展論壇這樣的活動，可以少走很多彎路，此次活動讓他感受到現在大陸給予台青的資源和支援更大也更多，從而減少台青來大陸創業的風險。

台灣青年聯合會理事長何溢誠則表示，以前兩岸青年交流活動有關的，只有廈門的海峽青年論壇、福州青年節，2014年後，各省市的經貿合作周都會有青年分論壇，類似兩岸青年發展合作論壇也變得非常多。

(中國時報)

浙江拋大禮包 推惠台76條 大陸發展快速 台生躍躍欲試

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。