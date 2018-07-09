大陸發展快速 台生躍躍欲試

2018年07月09日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／杭州報導 ／杭州報導

關於此次青年交流，樹德科大大二學生黃庭滙表示，大陸青年表現談吐都比較有想法，台灣人則比較害羞，非常高興能到大陸交流、交朋友，畢業後也希望有機會到大陸實習、工作。大同大學大三學生鄭鈞澤則表示，大陸青年的想法、做事態度與進取心，都是台生值得學習的地方。

國民黨前主席洪秀柱帶領近200名台灣青年赴杭州，參加首屆海峽兩岸青年發展論壇。黃庭滙表示，此次活動較其他交流不同，畢竟很少機會跟政治人物一起到大陸交流。很高興到大陸交朋友，畢業後希望有機會到大陸實習或工作。

鄭鈞澤則表示，希望藉由這次論壇，從中學習到一些過去不知道的東西。他說，大陸青年確實有許多值得台生學習的地方，例如他們的想法與做事態度，非常積極，有進取心。大陸經濟發展快速，未來希望有機會到大陸工作。

首次到大陸的華夏科大大三學生林翔哲說，大陸學生都比較有國際觀，知道自己想要做什麼。在交流過程中，受益良多，考量到未來發展性與薪資問題，有機會的話，畢業後會到大陸就業。

此外，為提供台灣青年更大舞台，由旺旺中時媒體集團時際創意傳媒與浙江文藝出版社聯合主辦的第2屆兩岸青年網路文學大賽8日在台北、杭州同步啟動。預計至2019年6月投稿截止，獲獎作品都有機會獲得與浙江文藝出版社長期簽約的機會，以及作品版權開發推薦等難得機會，總獎金更高達80萬台幣以上。

浙江文藝出版社社長鄭重表示，這個活動對台青幫助非常大，可直接面對大陸龐大數量的讀者，網路點擊上千萬不是問題，市場效應不可估量。時際創意傳媒副總經理洪肇君則表示，兩岸歷史、文化、文字同源，文學更是沒有隔閡，此次活動希望為台青創造更多可能性。

(中國時報)