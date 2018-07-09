赴陸找機遇 台企第二代現身

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中國時報
／杭州報導

針對此次海峽兩岸青年發展論壇，與會的凱鴻環保科技公司副總經理林蔚丞受訪時指出，此次機遇分論壇是最多人想參加的，加上連許多優秀台企的二代也出現在活動中，側面顯示台灣青年都很想到大陸尋找機遇，都想來試試看。他認為，台商應發揮傳統的國際接軌和技術優勢，把自身當作陸企與國際接軌的橋梁，如此才能「快人兩步」，將優勢發揮到最大。

林蔚丞8日指出，作為優秀青年台商及在大陸發展較為成功的台資環保企業，他感覺到主辦單位用心，相較過往類似論壇，更有內容，具深度且言之有物。

他表示，現在優秀台企的二代接班人也慢慢到大陸尋找機遇，論壇現場就發現不少人。此次共有三個分論壇，其中機遇論壇想參加的人最多，側面顯示台灣青年都很想到大陸尋找機遇，都想來試試看，此次論壇就是扮演領頭羊、橋梁的角色。

關於台企赴陸發展，林蔚丞表示，兩岸企業有各自優勢，台灣企業有傳統的國際接軌和技術優勢，大陸企業更接地氣，一開始最好採取合資合作，優勢互補的方式創業，等條件都具備後，再考慮自己出來創業，而現在就是好機會。

他說，台商一直以來都有兩大問題，一是缺資金，二是不接地氣，現在大陸正積極推動台商上市，這將解決了前者的問題。而此次論壇的舉行更是彌補台商接地氣的部分。

(中國時報)

大陸發展快速 台生躍躍欲試

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