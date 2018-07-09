一個都不能少 4人已獲救

2018年07月09日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

泰國海軍7日公布的照片，搜救人員正在睡美人洞口不斷抽水，以迎接受困長達15天的足球小將們。（美聯社）

被救出了！4名受困在泰國北部洞穴的足球小將昨日成功被救出。圖為載著被救學童的救護車駛往醫院。（路透）

絕處逢生

絕境重生！泰國當局與國際救援團隊昨天上午展開絕命大救援，派出18名精銳潛水專家，趕在豪雨來襲前進入清萊府美塞縣的睡美人洞穴，從黑暗幽谷搶救受困達15天的13位足球隊師生。台北時間昨晚8點不到，4名男孩的身影陸續現身洞口，這是首批獲救者，其中一名13歲少年的名字叫Mongkol，泰文意為吉祥、美好和福氣。官員原本推估，行動將至少持續3天才能完成，但救援高手群策群力，攜手完成不可能的任務，化絕望為奇蹟。

「吉祥」現身狀況良好

4人獲救後，第一天行動宣告結束，今天將繼續救出還在洞內的9人。洞口的救援團隊說，小將們脫困速度意外加快，主要拜水位低檔，大多數穴室可涉水走過之賜。男孩們獲救後，分別由直升機和救護車送往57公里外的Prachanukroh醫院接受檢查及治療，並與趕往醫院的父母團圓。泰媒報導，4名男孩身體狀況良好。

搶在雨季前展開營救

泰國總理帕拉育今天將前往清萊府現場，探望家屬並慰勉救難人員，但美國總統川普昨天已搶在帕拉育之前發聲，他強調「美國和泰國政府密切合作，協助把小將們全部安全救出洞穴」，並盛讚救援團隊「勇敢又有才華」，不改他把存在感刷好刷滿的本色。

這場全球矚目的驚天搶救任務，從當地時間上午10點（台北時間11點）展開，13名承載全泰國期待和祈福的國際潛水專家和5名泰國精銳海豹部隊潛水員，帶著氧氣筒前往受困者所在的洞穴第四穴室。執行任務前，配戴保安佛珠的海豹隊員與外國潛水員手牽著手，並把照片上傳社群媒體，誓言要讓師生們平安回家。

政府上午9時許下令洞口的上百媒體淨空，撤至2公里外，當時媒體即揣測搶救行動即將展開。

專家伴潛小將們安心

13名受困者分4組分批撤離，教練押後。駐守洞內的澳洲醫師評估後決定，讓最虛弱的孩子最先離開。每人由2位潛水員一前一後護送，其中一人以繩索和受困者繫在一起，小將們則戴上氧氣面罩。洞穴內設救援指揮中心（第三穴室），此處也是中繼站，受困者和潛水員抵達後，由另一批專家接手，陪伴他們穿越相對較容易的第一和第二穴室。

負責指揮救援行動的清萊府府尹奧薩塔那功表示，這18名先鋒部隊都是頂尖潛水員，海豹部隊成員可讓受困者安心。他說，營救行動需天時地利人和配合，「我們一直在等恰當時機，做好萬全準備，今天就是行動日（D-day），孩子們準備好面臨挑戰。」

含氧下降救人不能等

幫浦多天來日夜不休抽水，洞穴內的水位已降低30公分，讓受困師生可在安全範圍內徒步涉水，不必冒險全程潛水；而氣象預報豪大雨即將來襲，且之後數日雨勢恐將加劇，搶救難度只會愈來愈高；加上13人棲身的狹小區域含氧濃度持續下降，為了和時間賽跑，當局決定把握救人的絕佳良機。

奧薩塔那功指出，受困者的身體及精神狀況都適合撤離，救援行動事先和海豹部隊、醫療人員與家屬討論，也得到家長支持。準備工作經多次預演，軍用直升機、救護車、醫療團隊、擔架等醫療器材都在洞外待命，第一時間把受困者送往清萊最大的Prachanukroh醫院，醫院入口也已備妥推床，快速治療獲救者。

(中國時報)