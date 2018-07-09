浩劫奇蹟 2周煎熬喜劇收場

2018年07月09日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

「我和爸爸就在洞外等你！」、「爸媽我好愛你們。」受困洞穴的孩子們與洞外焦心等待的家長們互以字條訴心情，感人之情牽動泰國上下的心情。逾2周揪心的等待終於以喜劇收場，讓泰國舉國歡騰，一掃之前陰霾。

泰國當局8日展開救人出洞行動，生死大營救牽動全泰國人的心。家長們屏氣凝神等待好消息，但透過螢幕看到孩子憔悴消瘦的身影，仍忍不住難過。其中一位家長說：「幸好他還平安地活著，我真的開心得不知說什麼好，誠心感謝大家鼎力協助。」

另一位家長忍不住2周多來的折磨與煎熬，直言「我想死兒子了，等不及見到他。」另一位母親說「我好想抱抱兒子」。

25歲教練艾卡波的姨母也在現場等待最新消息。她說，艾卡波的父母都已不在，只剩外祖母和她。她很開心外甥還活著，但也難過他掉了不少體重，「我要告訴他，他很棒，把孩童照顧得很好。」

艾杜爾（Adoul）父母的字條則道出了所有家長的心聲。「兒子，爸爸媽媽都想看到你的臉。我們兩人一直替你以及你的隊友祈福，希望我們可以盡快團聚。等你出了洞，要向每個人伸出援手的人說聲感謝……教練，我誠心感謝你盡全力照顧孩子，讓大家都平安……」

除了救援團隊、醫護人員等，學校的學生、寺廟的和尚和隱士、少數民族，每個人都用自己的方式虔誠地祈求孩子平安歸來。就連清萊第一高僧古巴阿里亞查都趕去現場祈福。不僅泰國上下關注這件事情，不少外媒也大幅追蹤報導此事，世界各地網民也以留言、漫畫、海報在社群網站替他們加油打氣。「希望明天能見到你們」、「不要放棄」、「堅強」。發生在13位師生上的浩劫創造了奇蹟，也重燃大家對人生的希望。

(中國時報)