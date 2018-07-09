暗無天日…嚴重扭曲生理時鐘

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中國時報
／綜合報導

泰國少年足球隊13人受困於地下洞穴逾2周，據科學家指出，他們除恐將留下心理創傷外，也可能因長期缺乏陽光照射導致內在生物時鐘（日夜節律）紊亂、對時間的認知錯亂。這或將造成他們情緒沮喪、不易自然入睡、新陳代謝與賀爾蒙分泌失調，以及注意力難以集中等狀況。

1962年時，曾有一位法國地理學家暨地下洞穴探險家席福荷（Michel Siffre），做了一項具挑戰性的實驗：不攜帶任何時鐘或日曆，單獨蟄居於他在阿爾卑斯山腳下尼斯附近發現的地下冰川。實驗期間不僅完全接觸不到陽光，且沒有任何來自地上的訪客。

席福荷在實驗期間全然依靠內在生理時鐘作息，除詳細筆記一切活動與行為，且在每次睡前、醒後及進食後，以電話通知地面實驗團隊，而他始終未被告知外界確切時間。

當團隊最後通知席福荷，預定實驗期已屆滿，席福荷卻堅信時間還沒到、自己只在地下度過1個月，他無論如何也不相信，已按預定進行了2個月實驗。很顯然，他對時間的心理認知已被時時刻刻的黑暗嚴重扭曲。此外，另有一有趣現象：他的內在時鐘不再符合日出日落調節的24小時規律，而自成一天24.5小時的周期。

關於陽光與內在時鐘的關係，已知大腦下視丘有一對「視叉上核」，公認是生理時鐘所在。當每天天亮、人眼接觸到陽光後，視網膜的「光敏視網膜神經節細胞」就會「按下視叉上核的重新啟動紐」，使內在時鐘重新校準，與外在的日夜交替周期同步。

而一旦被困在暗無天日的地底下，陽光與「光敏視網膜神經節細胞」、「視叉上核」之間的連動關係即無從建立，生理時鐘就變得自由不羈。

此外，心理學家指出，泰國受困的13人可能會變得容易擔驚受怕、神精過敏、喜怒無常，或變得冷漠甚至麻木。而這將是暫時性的，在他們獲救後幾周內會逐漸減輕。不過，其中1到2成的人可能會有創傷後壓力症候群等持久的問題。

(中國時報)

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