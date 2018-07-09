男師8年狎25男童 判28年

北市某知名私立高中林姓教師(右)，涉嫌以提供電腦上網打電動及飲料、零食等，8年猥褻25名男童得逞，台北地院判決應執刑28年，並賠償770萬元。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前台北市某高中林姓資訊教師，被控以免費提供打電動、遊戲點數、虛寶方式，引誘國小、國中男童到住處性侵、猥褻，並拍攝猥褻影片自娛，8年來共25人受害。台北地院依對未滿14歲男子強制性交、強制猥褻共46罪合計判刑109年6月，應執行28年徒刑，林並須賠償13名被害人共770萬元。

林男認判太重，已提上訴；北院審酌林迄未賠償被害人，毫無悔意，且將性犯罪合理化，有反覆實施犯罪之虞，裁定延押2月。

熊貓使壞 兄弟被害

判決指出，43歲林男暱稱「熊貓」，藉線上遊戲及住處鄰近某國小機會搭訕男童，以3C電競產品、遊戲儲值卡引誘到住處，為男童手淫、口交、肛交並拍攝影片，自2009年2月至去年3月共性侵、猥褻25人，被害人最小11歲，有4人被性侵1年多，甚至有兄弟一起被害。

去年3月，因有男童母親發現兒子臉書與林親暱對話，得知兒子被林猥褻通知學校報警。檢警查扣林9個隨身碟、1台電腦主機及7個硬碟內發現大量男童遭猥褻影片。

法院審理時，林辯稱與男童性交或猥褻時，都經其同意，法官請三總對林精神鑑定，發現林國小時曾被長輩猥褻，才認為性犯罪行為是合理的。

嚴重受創 大二吸毒

多名被害人及父母控稱，小孩遭林性侵陰影始終揮之不去，身心創傷，影響與同性交往，有人看到自己影子就害怕，擔心「怪叔叔」找他報復，造成睡眠障礙或失眠，更有人嚴重受創，大二開始吸毒而休學，一致請求法官重判。

法官認為，林8年來性侵、猥褻25名男童，惡性重大，案發迄今已1年多，仍未見林努力積極彌補被害人，重判28年，並判林須賠償13名被害人共770萬慰撫金。另4名被害家屬向北檢申請犯罪被害補償金，共獲得賠償135萬。

(中國時報)

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