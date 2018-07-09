4男3女K毒趴 孕婦與1歲娃同歡

恆警查獲4男3女開毒趴，發現竟有夫妻不顧1歲幼兒健康，讓她吸二手K菸。（謝佳潾翻攝）

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中國時報
／屏東報導

恆春警分局日前在某間民宿查獲4男3女開毒趴，其中1個媽媽竟讓1歲女兒也待在煙霧瀰漫的房內吸二手K菸，另名懷孕2個月的準媽媽也不顧胎兒健康，自顧爽拉K！2名媽媽離譜行徑，連承辦員警都看不過去，忍不住斥責2女「不怕影響孩子嗎！」

警方調查，7嫌中林男、劉女是夫妻，育有1歲女兒，一家三口從新竹南下墾丁參加毒趴；另懷孕2個月的23歲陳姓女子也是聞訊趕來參加毒趴。

一夥人6日周五晚間9時30分許，趕到民宿後，迫不急待開起毒品轟趴玩樂解癮，由於燒塑膠般的拉K臭味，再加上震耳欲聾的音樂聲，令鄰居受不了報警。

員警到場打開民宿房門時，滿屋瀰漫的K菸味道迎面襲來，房內不僅有K菸、K他命散落桌上，還有人因施用毒品後精神不濟，躺在床上呼呼大睡。

警訊時，7嫌堅不吐實，還擔心其餘K他命毒品被查獲，辯稱所有的毒品就是桌上被警方查獲的，但警方不採信，隨後在班姓、游姓2名嫌犯的車上等處，起出更多的K他命及電子秤，懷疑7嫌中應該有人涉嫌販賣毒品，才會一直試圖掩蓋。

全案共起獲41.1公克的K他命，警方將持有毒品的班姓、游姓2嫌依毒品罪嫌送辦，另5嫌因拉K數量未超過20公克，2位離譜媽媽的行徑雖令人憤慨，因未查獲餵毒幼童情事，警方只能依社維法裁罰。

華誠律師事務所徐祐偉律師指出，2名媽媽雖然涉嫌讓幼童吸二手K菸很過分，但尚未涉及兒少法，初步看來也沒有利用幼童從事不法情事，因此無法可辦，警方只能將3名離譜父母依社維法裁罰。

(中國時報)

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