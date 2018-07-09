小時陰影未除 長大戀童症難癒

2018年07月09日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

前北市林姓高中老師，被控長期性侵、猥褻多名男童，遭重判28年。精神科醫師指出，當性侵對象為兒童、前後超過半年、已達傷害程度時，便構成「戀童症」，過度沒自信、本身小時候曾受過類似遭遇都是原因，應進行至少3至4年的治療來避免再犯，也要對受害人提供2年以上的心理輔導，防止後遺症發生。

曾對林男進行精神鑑定的精神科醫師楊聰財說，戀童症可分成「退化型」和「固定型」，「退化型」多是小時有過類似遭遇，且當時的心理創傷並未完全度過，導致就算已長大成人、有家庭小孩，當遇壓力時仍會把「找小孩發洩」當成紓壓方法。

台中曾有身高150公分的男子，屢次在下課時到校園附近用糖果、零錢誘拐小孩。楊聰財說，這種就屬於「固定型」的戀童症，多為極度沒自信，沒有交往對象、甚至認為和異性互動無望，但基於性的發洩與掌握，會伺機透過施以小惠來誘拐小孩。

楊聰財說，對於戀童症犯罪者，除司法制裁外，為避免再犯，應進行3、4年的強制處遇治療；此外，對於受害者，也要長期提供心理輔導，觀察其情緒、壓力管理是否正常，否則很容易會有後遺症，輔導時間至少從2年起跳，建議追蹤到18歲為止。

受害者家長透過臉書對話才發現本案。楊聰財表示，家長、照顧者平時可從以下幾點進行關心和觀察，像是幫幼童洗澡時，看身體、生殖器官有無傷口，小孩是否曾形容「有人叫我脫衣服、脫褲子，說要幫我上課」，晚上是否會做惡夢、說夢話；此外，有些加害人可能是認識的人，當要帶小孩去見某個親友、小孩卻表現出抗拒或害怕的反應時，也應特別注意。

(中國時報)