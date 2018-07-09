瓦斯管線脫落 捕蚊燈啪氣爆

公寓1樓鐵捲門因氣爆整個掀開，波及旁邊黑色自小客車。（曹明正翻攝）

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中國時報
／高雄報導
高雄鳳山海洋一路巷內舊式公寓8日凌晨2時許傳出氣爆，疑因1樓瓦斯管線脫落釀災。（曹明正翻攝）

高雄鳳山海洋一路巷內5層透天公寓8日清晨2時30分許發生氣爆，1樓鐵捲門被炸開，波及旁邊黑色自小客車，所幸住戶只是飽受驚嚇，無人受困、就醫。警消事後初判，1樓瓦斯管線脫落，又剛好捕蚊燈打中蚊蟲引發火花，造成氣爆釀災。

疑為第一現場的1樓，當時家住1、2樓的70歲林姓住戶與太太，聽到爆炸聲響趕緊逃出，高巿消防局獲報出動8車29人搶救，抵達時現場已無火煙，左鄰右舍也被這場氣爆驚醒，議論紛紛，不少人說好險沒被波及，但已經嚇壞了。

3樓住戶驚魂未定說，凌晨2時許起來上廁所，聽到一聲巨響，只想到先逃下樓，跑到馬路發現1樓有火花，鄰居見狀趕緊將火打熄。還有人半夜接到朋友電話說他家裡「爆炸了」立刻衝回家，慶幸雖然屋損，但家人沒事。

消防局五甲分隊副中隊長吳川雄說，經火調科調查，發現1樓瓦斯管線有脫落，加上林姓住戶兒子表示，家裡的捕蚊燈整夜都是點著，因此初判有可能是瓦斯外洩，捕蚊燈又剛好引發火花造成氣爆，不過仍待進一步鑑定。

由於氣爆的5層公寓屬老舊建築，經過氣爆威力，馬路上隨處可見碎裂的玻璃、磁磚，還有不少私人物品散落，1樓鐵捲門則是由內而外掀開，直接壓在旁邊黑色轎車上，轄區警方不敢大意，拉出封鎖線警戒，所幸災情沒有再擴大。

(中國時報)

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